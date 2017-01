Le président du TGI de Privas dénonce la jungle des textes de loi

Le président du Tribunal de Grande Instance de Privas dénonce l'inflation législative. Les magistrats ont du mal à suivre.

On a l'habitude de la plainte des magistrats lors des rentrées solennelles. Il s'agit souvent de dénoncer le manque de moyens humains. Le TGI de Privas n'échappe pas à la règle : le greffe manque de personnel. Le Tribunal d'Instance d'Aubenas est resté pendant deux ans sans président. Mais le président du TGI de Privas s'en est pris mercredi à l'explosion des textes de loi.

Un corpus de textes trop important et trop changeant

Depuis le début de la législature en 2012, il y a plus de 2.000 textes et près de 122.000 amendements. Et c'est sans compter avec les circulaires, les dépêches qui arrivent pour expliquer le règlement ou la loi. Ghani Bouguerra poursuit en expliquant que les praticiens du droit ne parviennent plus à suivre. Certaines circulaires arrivent parfois la veille de l'application de la loi ce qui rend la bonne administration de la justice un peu compliqué.