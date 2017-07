Le président du tribunal de commerce de Poitiers s'exprime sur le dossier GM&S

Patrick de Lassée nous explique en quoi cette affaire qui fait la Une des médias depuis plusieurs semaines est un dossier "hors norme" pour sa juridiction.

Pour la première fois, le président du tribunal de commerce de Poitiers, Patrick de Lassée, s'exprime sur France Bleu Poitou au sujet du dossier GM et S Industry. Le tribunal a décidé hier (lundi) la poursuite de l'activité de l'équipementier de la Souterraine jusqu'au 31 juillet prochain. L'entreprise en liquidation judiciaire devra attendre encore une semaine au moins pour être fixée sur son sort. 277 emplois sont en jeu.

"La médiatisation complique les choses"

"Ce qui est hors norme dans ce dossier, c'est sa médiatisation, et l'implication particulière du pouvoir politique puisque cette affaire est tombée à une époque où il y avait une campagne électorale [...] indéniablement, ça complique les choses, une affaire comme celle-ci aurait pu être réglée depuis longtemps s'il n'y avait pas eu médiatisation, instrumentalisation de la médiatisation et implication du pouvoir politique".

"J'ai reçu des milliers de mails"

"Il faut savoir ne pas trop écouter tout ce qui se dit à la radio et à la télévision et savoir raison garder, s'y reprendre à plusieurs fois avant de prendre une décision, pour essayer de prendre la moins mauvaise possible". Patrick de Lassée évite également de lire tout ce qui se dit sur GM et S dans la presse : "J'ai des centaines voire des milliers de mails et de coups de téléphone sur cette affaire, donc les informations, je les ai, les médias ne m'apprennent rien !"

Pas de pression de l'Elysée

Patrick de Lassée coupe court enfin aux éventuels fantasmes sur une pression quelconque de l'Elysée ou de la chancellerie : "Il faut être sérieux. La séparation des pouvoirs existe. Le pouvoir politique n'intervient pas dans le pouvoir judiciaire. Et je suis sûr de pouvoir dire que le procureur n'a pas reçu non plus d'ordre de son ministère dans ce dossier."