La cave aux mille et une saveurs de bières

La bière, c'est la boisson de fête par excellence. Prix abordables, goûts multiples, emballages modernes, de quoi attirer tous les publics. A Nîmes, une nouvelle cave à bières ouvre ses portes. Sur la carte : 400 références et autant de conseils

Ce lundi, rue Racine, à Nîmes, juste à coté de l'Intant T, un nouveau lieu ouvre ses portes, l'Instant Bières. L' inauguration vendredi, a lancé les hostilités dans cette cave à bières.En tout, vous trouverez 400 références et d'ici quelques semaines, le cidre devrait, lui aussi, trouver sa place. "L'objectif est de proposer un maximum de bières artisanales, du mondes, et aussi locales. On veut un vrai lieu de découverte et d'achat de bière au cœur de Nîmes" lance tout sourire Cyril Palmowski, 29 ans, l'un des gérants.

A l'initiative du projet, Florian Le Losq, et Cyril Palmowski. Deux passionnés de bières.

L' objectif est de le plaire a un public large, pas seulement aux spécialistes.

La bière nécessite trois ou quatre ingrédients. Pourtant, selon les régions, il en existe une multitude de variétés. "Quand nous disons 400 références, c'est notre chiffre à l'ouverture, nous espérons atteindre les 600 dans quelques temps. Tout dépendra des envies de notre clientèle et de nos découvertes aussi" ajoute Florian Le Losq. Les deux associés veulent plaire a un public large, pas seulement aux spécialistes.

Et la cave veut suivre les tendances, quitte à surprendre : "Il y a une nouvelle mode de bières salées. Il s'agit de bières de fermentations spontanées, très acides, avec une pointe de sel. C'est très original, ça plaît beaucoup aux buveurs de vin" annonce Cyril, avant que Florian ne précise : "Aujourd'hui, la tendance c'est le houblon, des bières très amères, mais il existe aussi des bières en fût de chêne, déjà utilisé pour du vin par exemple, ou des bières avec un goût de café... Tout est possible".

Au menu, 400 selections de bières © Radio France

Dans le local, rien n'est laissé au hasard : moulures au plafond, étagères en bois massif et carrelage ancien au sol . Une cave que vous pourrez découvrir en continu de 10h à 19h30 le lundi, mardi, mercredi. Et jusqu’à 20h30 le jeudi, vendredi et samedi.

La bière, sous toutes ces formes, c'est a consommer avec modération.