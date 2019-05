Nord : le prêtre de Wormhout placé sous contrôle judiciaire pour "agression sexuelle"

Wormhout, France

Le prêtre de Wormhout était est en garde à vue depuis jeudi, après qu'une jeune femme de 18 ans a porté plainte pour viol à la gendarmerie. Le curé reconnaît une relation sexuelle, mais selon lui elle était consentie. Il a été présenté à la justice, ce samedi, et a été placé sous contrôle judiciaire jusqu'à son procès pour "agression sexuelle" le 7 octobre prochain au tribunal de Dunkerque. L'homme d'église a l'interdiction d'entrer en contact avec la victime et de paraître dans les communes de sa paroisse (Bambecque, Esquelbec, Herzeele, Ledringhem, Wormhout, Wylder et Zegerscappel).

De son côté le diocèse de Lille a suspendu le prêtre de ses fonctions. L'archevêque de Lille, Laurent Ulrich, dit sa "compassion à l'égard de la plaignante et de ses proches", dans un communiqué, ce samedi. Il dénonce les "actes qui contredisent les paroles de bienfaisance" de l'Eglise et réaffirme sa "volonté de lutter contre toute forme d'abus". La paroisse de Saint-Winoc Saint-Folquin sera provisoirement administrée par le père Thomas Vercoutre, doyen des Moulins de Flandre.