Le prêtre du diocèse de Poitiers sous le "choc" après l'incendie de la cathédrale de Nantes

Le père Julien Dupont a exprimé sa tristesse au micro de France Bleu Poitou. Il espère désormais que l'enquête permettra d'en savoir davantage sur les circonstances de cet incendie et sur les motivations de ses auteurs.

"C'est toujours un choc de voir un édifice brûler." Le père Julien Dupont, prêtre du diocèse de Poitiers, exprime sa "tristesse" et son _"désarroi"_après l'incendie de la cathédrale de Nantes ce samedi matin.

C'est un lieu de culte donc un lieu où beaucoup de personnes prient, célèbrent, vivent des moments forts de leurs vies. Donc quand ces édifices sont touchés, c'est un peu chacune de nos vies qui est touchée.

Cette situation lui rappelle, forcément, l'incendie de Notre-Dame-de-Paris, il y a un peu plus d'un an. "Et ce ne sera malheureusement pas la dernière fois", se désole Julien Dupont. Le vicaire épiscopal cherche désormais à comprendre les motivations du ou des auteurs de cet incendie.

Il faut être très attentif à ce que quelques uns cherchent à dire à l'Eglise. Est-ce qu'on s'en prend au bâtiment ? Est-ce qu'on s'en prend à la communauté chrétienne ? J'espère de tout cœur que l'enquête nous le dira.

Ce dimanche matin, un bénévole du diocèse a été placé en garde à vue. Une enquête est en cours, privilégiant la piste criminelle.