Le prêtre niçois accusé de pédophilie demande sa libération

Nice, France

C'est au nom de l’impérieuse nécessité de protéger la parole des victimes durant toute l'instruction que le parquet justifie le maintien en détention. Il faut « ni provoquer ni générer de pressions et permettre que se fasse la libération de la parole. Les victimes qui ont subi des actes qui les ont durablement choquées ne doivent pas craindre de dénoncer des faits graves commis par un homme d’Eglise, un dignitaire très respecté. Six plaintes formelles ont été déposées à ce jour. Les faits sont nombreux, récurrents et une partie ne devrait pas être prescrite selon le procureur de Nice. Jean Marc Schoepff est poursuivi pour agressions sexuelles sur des mineurs de moins de 15 ans par personne ayant autorité . Des faits pour lesquels il risque 10 ans de prison.