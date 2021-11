Migrants : le prêtre Philippe Demeestère arrête la grève de la faim à Calais

Le prêtre Philippe Demeestère et 2 militants associatifs

Après 25 jours sans manger, Philippe Demeestère prêtre Jésuite et aumônier au secours catholique de Calais décide d'arrêter la grève de la faim. Il voulait "ébranler les immobilismes, enrayer la mécanique infernale qui soumet les personnes exilées à des traitements inhumains et dégradants sur les terres calaisiennes", mais ce jeudi, épuisé et très affaibli, il arrête donc.

Néanmoins, il veut continuer "le combat autrement". Le prêtre se réalimente et reprend "le chantier préalable à la mise en service, sur Calais, d'un nouvel abri hivernal à destination des personnes exilées les plus vulnérables". Philippe Demeestère annonce qu'il va aussi passer ses nuits avec des migrants.

Les 2 militants associatifs Anaïs et Ludovic continuent

Les deux militants associatifs qui accompagnaient le prêtre Philippe Demeestère dans l'église Saint-Pierre de Calais depuis le 11 octobre poursuivent eux la grève de la faim.

Dans un communiqué, le prêtre demeure "totalement solidaire de la détermination qui est la leur, car les propositions faites jusqu’à ce jour par les autorités ne tiennent pas compte des itinéraires des personnes exilées à qui on n’accorde jamais la parole. C'est donc la disponibilité d’Anaïs et Ludovic pour continuer à porter la dimension de radicalité attachée à nos trois demandes que je salue".

Philippe Demeestère invite les responsables politiques à se rendre à Calais dans les prochaines heures et prendra la parole ce jeudi après-midi.