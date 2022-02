Le prévenu fait un malaise, le procès à Périgueux est reporté

Devant le tribunal judiciaire de Périgueux, un homme de 55 ans a dû répondre ce mercredi 16 février d'agressions sexuelles sur un mineur de moins de 15 ans par ascendant. Des actes commis, il y a plus de 20 ans près de Montrem. L'audience n'a pas pu se tenir car le prévenu, qui comparaissait libre, a fait un malaise lors de l'énoncé des faits.

L'homme est jugé pour avoir violé sa fille, âgée de huit ans à l'époque. Les faits ont été requalifiés en agressions sexuelles pour que l'affaire soit jugée au tribunal correctionnel et non plus aux assises. La présidente a lu les témoignages de la petite fille, âgée aujourd'hui d'une trentaine d'année. Avant de demander au prévenu de s'expliquer, ce-dernier, pris d'un malaise, tombe à la renverse. Des personnes dans le public et du tribunal lui portent assistance avant sa prise en charge par les pompiers. Le prévenu, conscient, a été évacué sur l'hôpital de Périgueux.

Le procès est reporté au 15 juin prochain.