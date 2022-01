Le Grand Prix d'Amérique : une première historique pour Séverine Raimont et son cheval Galius

Le légendaire Grand Prix d'Amérique disputé dimanche à Vincennes, ce sera une grande première pour la calvadosienne Séverine Raimont et son cheval Galius, un étalon de 6 ans dont elle est la propriétaire et l'entraineur.

C'est dans le Calvados, à Hutot en Auge, au cœur du pays d'auge que Galius termine de se préparer avant son grand rendez-vous : le Grand Prix d'Amérique qu'il disputera pour la toute première fois ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Une course qui fera aussi entrer Séverine Raimont dans l'histoire : à 46 ans, elle deviendra la première entraineuse française à participer au championnat du monde de trot attelé.

Mon gros bébé _ Séverine Raimont

Avant de rejoindre Vincennes, Galius s'entrainera deux à trois fois dans la semaine © Radio France - Elodie Touchais

Séverine Raimont et Galius, c'est une histoire d'amour commencée à la naissance de l'étalon alezan il y a six ans. Son poulain, la propriétaire et entraineuse de 46 ans l'a emmené au plus haut niveau. "C'est une fierté de courir aujourd'hui le Prix d'Amérique" confie l'éleveuse qui y voit aussi la récompense de plusieurs années de travail : "cela ne se prépare pas en deux mois de temps, on a monté les échelons progressivement et là on va atteindre la plus haute marche".

Severine Raimont, première entraineuse française à disputer le Grand Prix d'Amérique

Cette édition 2022 du Grand Prix d'Amérique sera historique à plus d'un titre pour la calvadosienne. A 46 ans, elle va devenir la première femme entraineuse française à disputer cette course légendaire. Mais elle n'en tire aucune fierté particulière : "j'ai fait mon boulot comme une personne lambda et pour moi, ça ne change rien". Le sujet est clos pour Séverine Raimont !

Galius a déjà tout d'un grand

L'étalon est le seul finalement à ne pas réaliser ce qui l'attend dimanche s'amuse son entraineuse et "c'est peut-être mieux comme ça" dit celle qui se prédit déjà une nuit blanche avant le grand jour. Mais hors de question de mettre la pression sur le champion. Séverine Raimont veut juste voir son cheval "faire une belle course". Et pour cela, Galius va travailler toute la semaine. "Deux ou trois entrainements" selon son lad, Thierry qui bichonne la vedette "un peu brutal dans le box mais vraiment gentil et surtout très bon".

La qualité de Galius ? Son envergure : il peut aller vite longtemps © Radio France - Elodie Touchais

L'étalon aime courir. "Dès qu'on lui met l'harnachement, c'est parti et c'est vraiment super" se réjouit Séverine Raimont qui ne tarit pas d'éloges sur son cheval dont la grande qualité, "c'est son envergure". Il peut courir vite et longtemps. Un atout capital pour le Grand Prix d'Amérique qui se veut une course alliant vitesse et endurance.

Un étalon encore un peu jeune

Même si Galius a gagné en maturité cette année, l'étalon reste encore un peu jeune pour ces championnats du monde. Sa propriétaire en a pleinement conscience et garde des ambitions mesurées : "c'est les plus grands champions donc si on est dans les cinq ou six premiers, on sera très satisfait". Séverine Raimont pose les jalons pour la suite : "il ne fait pas l'écœurer, il ne fait pas le casser, ce Grand Prix va l'endurcir !"

Le Grand Prix d'Amérique que la normande suivra à 15h30 dimanche depuis les tribunes avec sa famille et son équipe. "Ce sera du stress mais ce sera pour la bonne cause!"