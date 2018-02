Alpes-Maritimes, France

Il faudra désormais débourser 32 € pour faire une course en taxi entre le centre-ville de Nice et l'aéroport de Nice Côte d'Azur .

La préfecture des Alpes-Maritimes a communiqué les tarifs des forfaits désormais applicables pour rejoindre l'aéroport. C'était une demande des chauffeurs de taxi azuréens et notamment des taxis qui travaillent à l'occasion des congrès du département.

Les nouveaux forfaits

Pour les taxis niçois :

- au départ de l’aéroport et à destination de Nice-centre et au départ de Nice-centre pour l’aéroport : 32€

- au départ de l’aéroport et à destination de Cannes : 80€

- au départ de l’aéroport et à destination de Monaco : 90€

Pour les taxis cannois :

- au départ de Cannes et à destination de l’aéroport : 80€

- sur réservation : au départ de l’aéroport à destination de Cannes : 80€ et depuis Nice centre à destination de l’aéroport : 32€

En cas de réservation préalable (immédiate ou à l’avance) un supplément de 4€ pour les taxis niçois et de 2€ pour les taxis cannois pourra être perçu. De plus, ce supplément s’applique à toutes les courses effectuées sur réservation par les taxis niçois et cannois, que celles-ci soient forfaitisées ou non.