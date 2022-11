Le prix des sapins de Noël va augmenter en raison des coûts de transport annonce un professionnel

Les producteurs de sapins pour Noël sont très occupés depuis déjà plusieurs semaines. Les arbres ont été coupés et les expéditions sont en cours de préparation. Le fondateur de l'entreprise France Sapin Bio , basée à Montjoie-en-Couserans (Ariège), était l'invité de La nouvelle éco ce lundi.

Où vendez-vous vos sapins ?

Nos sapins sont distribués principalement en Occitanie mais on en fait aussi partir dans la France entière. Nous avons un certain nombre de redistributeurs et revendeurs en France. Nous en distribuons aussi dans de grandes collectivités et nous faisons également de la vente en ligne.

Vos Epicéa et Nordmann ont-ils beaucoup souffert de la sécheresse ?

Nous avons vécu une année compliquée pour les sapins de Noël. Les sapins n'ont pas été hydratés correctement mais on a pu réemployer des méthodes anciennes comme le binage et d'autres techniques. On a par exemple laissé des coupes de sapin, les couronnes restent au pied, le système racinaire est très développé. Et avec ces couronnes, on refait un nouveau sapin de Noël. Ce sont des sapins qui résistent mieux à la sécheresse.

Les sapins seront-ils plus chers cette année à Noël ?

Oui, pas à cause de la sécheresse mais à cause des coûts de transport qui ont énormément augmenté. On ne peut pas remédier à ça. Donc oui, les sapins seront un petit peu plus chers.