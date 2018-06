Salies-de-Béarn, France

Ce vendredi soir la cour d'assises des Pyrénées Atlantiques va rendre son verdict dans l'affaire de l'Institut Beaulieu de Salies. Depuis ce lundi, Pierre Morié, 83 ans, est jugé pour viols et agressions sexuelles sur 6 élèves. Des faits commis entre 1985 et 1992. Ce jeudi la cour a fini d'entendre le vieil homme et aussi les victimes et les témoins. La journée s'est terminée par les plaidoiries des avocats de la parties civiles. Les 6 victimes de ce dossier. Valérie Ferry est une des deux qui auraient été violées par l'ancien enseignant. Aujourd'hui encore elle souffre de ce qu'elle a subi. Après son passage à Beaulieu, elle a souffert d’anorexie longtemps. Elle a dû également se battre contre l'alcool. Maintenant, elle est mariée. Elle a des enfants. Ses problèmes les plus graves sont derrière elle, mais ce dossier reste pour elle un fardeau, au quotidien. Elle a confié son témoignage à France Bleu Béarn.