Après six heures de délibéré et 5 jours d'audience, la cour d'assises de Pau a retenu la culpabilité entière de l'ancien professeur de l'institut de Beaulieu de Salies de Béarn ce vendredi soir. Pierre Morié, 83 ans, a été envoyé en prison

Salies-de-Béarn, France

Pierre Morié a été condamné ce vendredi soir à 7 ans de prison. La cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques a reconnu coupable l'ancien professeur de l'institut Beaulieu de Salies de Béarn de viols, agressions sexuelles et attentats à la pudeur sur 5 de ses anciens élèves. Ce procès était particulier parce que les faits remontent à la fin des années 80. Les fillettes victimes de l'époque sont des quadras aujourd'hui. Et puis il y a aussi l'âge du condamné. Pierre Morié a 83 ans aujourd'hui. Il a toujours nié les faits mais l'accumulation de témoignages pendant cinq jours d'audience, tous concordants, ont fini par emporter l'intime conviction des jurés.

L'une, c'était une vraie petite fille quand elle parlait, même au niveau de sa voix. Et puis l'autre, elle est restée dans la honte — L'avocate de deux victimes

On constate de plus en plus que les cour d'assises sont souvent très sensibles au discours des victimes, par les larmes qu'elles versent. Faire le procès des ombres du passé, c'est aussi exhumer une histoire qu'ils avaient laissé de coté — L'avocat de Pierre Morié

Le risque qu'il meurt en prison

En fait la question qui s'est posée au jury était bien de savoir s'il fallait prendre le risque d'envoyer Pierre Morié mourir en Prison. Il a 83 ans. Sur les sept ans de sa peine, il va en purger quatre, compte tenu des remises de peines automatiques. Dans quelles mesures pourra t il survivre à l'univers carcéral? On sait que les années passées en prison sont plus longues que celle passées dehors. Il faut savoir que Pierre Morié a toujours été laissé libre pendant l’enquête et avant ce procès. Il n'a jamais connu la prison. Le voila maintenant, un des plus vieux détenus de France.

Appel et demande de remise en liberté

Son avocat a indiqué qu'il va faire appel de ce verdict. Ce qui ne suspend pas l'exécution de la peine, mais cet appel va être accompagné rapidement d'une demande de remise en liberté. Comme il a comparu libre à son premier procès, il y a des chances que la cour le libère pour qu'il comparaisse dans les mêmes conditions que son premier procès.