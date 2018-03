Christian Bodéi et David Winkler sont deux jeunes de Mont "travailleurs, gentils, sportifs, sérieux, insérés", au casier vierge. Et pourtant ils comparaissent devant une cour d'assise pour meurtre. Ce procès raconte aussi une jeunesse, à la campagne, qui a banalisé les drogues dures.

Pau, France

Après une suspension d'une journée, pour cause de grève des avocats, le procès du meurtre d'Anouar Zehti reprend ce vendredi. Après deux jours de débats très denses, les deux accusés David Winkler et Christian Bodei se rejettent la responsabilité des deux coups de fusil de chasse qui ont tué Anouar, 22 ans, pour une dette de cocaïne, au fond du stade de foot de Lendresse, en septembre 2010. Mais ces deux jours ont aussi raconté le profil des deux accusés. Deux jeunes de Mont parfaitement insérés. On a aussi entendu le désarroi de leurs proches ou parents.

"On est une famille honorable, appréciée"

C'est la mère de David Winkler, Dominique, qui a le mieux incarné ce désarroi à l'audience. Devant la cour la maman semble encore tomber des nues : "c'est tellement aberrant cette histoire! Je ne sais pas ce que je fais là devant une cour d'assise à parler de mon fils". Elle parle de son fils comme une mère comblée : "il est gentil, travailleur, bien élevé. Un employé super". Avant cette couronne de louanges elle avait prévenu : "je suis une mère, je ne suis pas objective". Mais d'une certaine façon, elle a raison. Son fils David donnait parfaitement le change. Dominique se doutait bien qu'il y avait "un peu de cannabis", mais elle était "à cent mille lieux" d'imaginer cette consommation et ce trafic de cocaïne. Ses problèmes d'argent? Elle les a mis sur le compte d'un jeune qui vit en couple, avec un seul SMIC, et qui a fait construire. "On est une famille honorable, appréciée", et cela se voit. Beaucoup d'amis sont dans la salle d'audience pour les soutenir. Ils connaissent David, du foot, du rugby, de la pelote ou de la pèche. Pourquoi la cocaïne? Dominique ne comprend toujours pas : "ça me choque encore de n'avoir rien vu venir. Sa vie était toute tracée, réglée comme du papier à musique".

Le petit fils courage

Christian Bodéi, l'autre accusé n'a pas la même personnalité. Il a un parcours familial plus compliqué. Il a coupé les ponts avec sa mère au moment du divorce de ses parents. Son père est mort d'un accident de moto alors que Christian a 19 ans. Mais avec l'aide de ses grands parents, il va reprendre la rôtisserie ambulante de son père, et la faire prospérer. Il se lève à 5h30 du matin pour aller faire les marchés. Il est aimable, avenant avec les clients qui connaissent son histoire. Il force même l'admiration dans le village et aux alentours. Quand la présidente de la cour d'assise demande à sa grand-mère si son petit fils a des défauts, elle répond : "des défauts? Je ne lui en vois aucun". Evidemment, encore plus que les parents de David, les grands parents de Christian ignore tout de sa consommation de cocaïne.

Travail, famille et cocaïne

Donc il y a cette cocaïne. Que les deux accusés consomment le samedi soir, en marge des fêtes de Gouze, Orthez ou Lasseube. Une consommation "festive". Pendant ce procès, on lit des pièces du dossier, on interroge des copines, des copains. On entend des enquêtrices de personnalité, et on entend une jeunesse qui a complètement banalisé la consommation de ces drogues dures. En plus de l'alcool. Un recours aux stupéfiants qui ne stupéfait visiblement plus que les parents.

Le procès reprend ce matin et doit se terminer ce soir, mais il pourrait déborder sur la journée de samedi...