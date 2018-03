Lendresse, Mont, France

Ce samedi est le dernier jour du procès du meurtre d'Anouar Zehti. Le 12 septembre 2010, cet orthézien de 22 ans a été abattu de deux coups de fusil à Lendresse pour une dette de cocaïne. Christian Bodei et David Winkler, les deux accusés, répondent de sa mort, mais, pendant les trois jours de procès, tous les deux ont nié avoir tiré. Avant de laisser, en dernier, la parole à la défense, l'accusation a pris ses réquisitions. L'avocat général ce matin a demandé à la cour de condamner Christian Bodei à 20 ans de réclusion criminelle et David Winkler à 18 ans de réclusion criminelle.

Un seul tireur mais deux meurtriers

La tâche de l'accusation n'était pas si simple ce samedi matin. C'est sûr que les deux n'ont pas tout dit. la version de Winkler est plus crédible que celle de Bodei mais elle a ses faiblesses. L'avocat général est persuadée, par exemple, qu'Anouar n'a pas sorti de couteau, et qu'il ne s'est pas rendu au stade de foot de Lendresse pour en découdre, pour récupérer son argent par la force. Mais il n'empêche que ce jour là, il n'y avait qu'un seul tireur. Alors Orlane Yaouanq argumente : "C'est un meurtre commis à deux. Bodei a tiré mais winkler était là. Du choix de l'arme jusqu'au moment où Anouar s'est retrouvé à terre. Ils étaient deux pour l'enterrer, et deux pour ce pacte du silence. Ce meurtre a besoin de Christian Bodei et David Winkler pour exister. Vous condamnerez les deux".

Elle est revenue aussi sur les 5 ans qui ont suivi le meurtre : "On a continué à faire la fête. On a continuer à prendre de la cocaïne. C'est la naissance de sa fille qui a détourné Winkler de la cocaïne, pas la mort d'Anouar". Si l'avocat général demande une peine moins longue pour Winkler, c'est que c'est lui qui a fini par parler et désigner l'endroit de l'enfouissement de la victime. Mais ce n'est "pas parce que l'un est moins meurtrier que l'autre".

Après les plaidoiries des trois avocats de la défense, la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques va se retirer pour délibéré. Verdict en fin d'après midi.