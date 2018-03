Lendresse, Mont, France

Après quatre jours d'audience et plus de cinq heures de délibéré les jurés ont donc condamnés pour meurtre les deux accuses. Christian Bodei va purger une peine de 16 ans de réclusion criminelle. Pour David Winkler la cour a prononcé une peine de 15 ans. Plus tôt dans la matinée, l'avocat général au nom du ministère public avait demandé 20 ans pour Bodei et 18 pour Winckler.

La thèse de la co-action reconnue

La tâche de l'accusation n'était pas si simple ce samedi matin. C'est sûr que les deux n'ont pas tout dit. la version de Winkler est plus crédible que celle de Bodei mais elle a ses faiblesses. L'avocat général est persuadée, par exemple, qu'Anouar n'a pas sorti de couteau, et qu'il ne s'est pas rendu au stade de foot de Lendresse pour en découdre, pour récupérer son argent par la force. Mais il n'empêche que ce jour là, il n'y avait qu'un seul tireur. Alors Orlane Yaouanq argumente : "C'est un meurtre commis à deux. Bodei a tiré mais winkler était là. Du choix de l'arme jusqu'au moment où Anouar s'est retrouvé à terre. Ils étaient deux pour l'enterrer, et deux pour ce pacte du silence. Ce meurtre a besoin de Christian Bodei et David Winkler pour exister. Vous condamnerez les deux".

Dans sa plaidoirie pour la défense de David Winkler, Maitre Thierry Sagardoytho a tenté de démonter ce principe de la co-action développé par l'accusation. L'avocat a pris un exemple : "quand une personne fait le guet, pendant que l'autre vole dans un supermarché, là il y a co-action". Les deux sont coupables du vol. L'avocat explique que ce n'est pas le cas pour son client. David Winkler ne savait pas que Christian Bodei allait tirer.

Me Thierry Sagardoytho, l'avocat de David Winkler © Radio France - Daniel Corsand

Maitre Antoine Tugas, l'avocat de Christian Bodei a lui insisté sur les rares point faible de la mise en accusation de son client. Il a insisté sur la notion de doute : "j'aime la vérité. C'est ce qui vous est demandé. Pouvez vous dire : je sais ce qui s'est passé?"

Dans son verdict les jurés expriment le fait qu'ils n'ont pas été convaincu par Maitre Antoine Tugas. Mais celui ci, comme son client Christian Bodei, accepte la sanction.

Il y a un message qui consiste à indiquer que l'avenir est préservé. Au regard de l'absence de peine de sûreté et au regard du quantum de la peine. Il l'accepte—Me Antoine Tugas

La réaction de l'avocat de Christian Bodéi Copier

Maitre Pierre Blazy avocat de la famille Zehti lors d'une suspension d'audience © Radio France - Daniel Corsand

La famille Zehti a été d'une grande dignité pendant les quatre jours d'audience. Elle aussi se déclare satisfaite par ce verdict.

Personne ne devrait faire appel après ce verdict