Comme attendu, les deux accusés, Christian Bodei et David Winkler sont restés fidèles à leurs versions. Chacun accable l'autre. Réquisitions et plaidoiries de la défense ce matin. Verdict dans la journée

Pau, France

Le procès du meurtre d'Anouar Zehti n'est pas terminé. Finalement c'est ce samedi en fin d’après midi qu'on va connaitre le sort des deux accusés. David Winkler et Christian Bodei, poursuivis pour avoir tué en septembre 2010 à Lendresse, Anouar Zehti un orthézien de 22 ans. Les deux se rejettent la responsabilité des deux coups de fusil de chasse mortels. Pour Bodei, il n'a fait que prêter son fusil à Winkler. Et Winkler dit que c'est Bodei qui a tiré, alors que lui ne demandait rien. Une des seules vérités de cette affaire c'est le mobile : une dette de cocaïne de 6000 euros.

Interrogatoires serrés

Encore ce vendredi, les deux accusés, interrogés sur les faits, sont restés sur leurs versions. Jusqu'à la dernière question, Bodei est resté calme. Il a réponse à tout. Il a fait toutes les contorsions, et justifié toutes les attitudes, les intentions et les déclarations qu'il a données, à la cour pendant 3 jours, et pendant toute l’enquête. Il n'est pas dans la posture de celui qui clame son innocence, celui qui cherche à prouver qu'il n'a pas tiré. Il se contente de défendre. Bodei attend qu'on lui prouve sa culpabilité.

Winkler a été soumis au même traitement. C'est sa version qui colle le mieux au dossier. Mais Winkler n'a jamais semblé à l'aise quand la présidente ce vendredi a insisté sur les détails, ou les contradiction et son manque d'explications.

"A mes yeux vous êtes inséparables"

Me Isabelle Casau l'avocat de la famille Zehti © Radio France - Daniel Corsand

La journée s'est terminée avec la plaidoirie des avocats de la famille Zehti. Dont celle, très émouvante et très juste de Maitre Isabelle Casau. L'avocate a développé le sentiment de la famille Zehti : "ce que l'on sait c'est qu'Anouar avait rendez vous avec la mort, et qu'il a été enterré sans sépulture. Je n'ai pas de choix à faire entre les deux versions. Qu'ils se débrouillent entre eux. Pour Anouar, c'est terminé. Ce silence scelle votre destin. A ce titre messieurs, à mes yeux vous êtes inséparables."

"C'est le silence des accusés qui a scellé leurs destin"—Me Casau Copier

Ce samedi matin l'avocat général va prendre ses réquisitions avant les plaidoiries de la défense. Verdict en début de soirée.