Le procès à Pau du poids lourd, du panier d'osier et de la nappe à pique nique

Le tribunal judiciaire de Pau a jugé ce mardi Elizabeth Casan, une aspoise de 49 ans. Elle répondait d’entrave à la circulation. Le 6 septembre 2018, sur la RN 134 à Accous, lors d’une manifestation anti camion, elle a déposé devant un camion arrêté par la manifestation, une nappe et un panier d’osier. Ce jour-là les manifestants avaient décidé de pique-niquer sur la route en bloquant les poids lourds pendant trois heures. Le vice-procureur a demandé une peine de 300€ d'amende. Le tribunal rendra son jugement le 23 juin. A l’audience Elizabeth Casan a expliqué qu’elle ne pensait pas commettre un délit, mais un acte militant et symbolique. Son avocat Maître Jean-Francois Blanco a plaidé la relaxe de sa cliente. Pour lui le délit d’entrave n’est pas constitué. Et il ne comprend pas que sa cliente soit poursuivie