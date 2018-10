Huit hommes et une femme comparaissent depuis ce mardi devant le tribunal correctionnel de Tarbes pour une série de vols avec violence. Ils ont tendu des traquenards à huit hommes avec des annonces sur un site internet gay

Tarbes, France

Huit hommes et une femme, âgés de 20 à 24 ans, sont jugés depuis ce mardi matin par le tribunal correctionnel de Tarbes pour une série d'agressions sur des hommes homosexuels. Onze en tout, commises entre Mars et Septembre 2017 à Tarbes, Laloubère, Séméac, Barbazan Debat, Bagnères, Laloubère, Oursbelille et Ibos. Une bande qui a pris pour habitude de prendre des rendez vous d'un soir avec des homosexuels sur un site internet de rencontres. Les victimes étaient alors contraintes par la violence à faire des retraits d'argent liquide.

Homophobie en bande organisée

C'est Hugo, qui se charge d’appâter la victime. Sur le site coco.fr, il "recrute" la future victime. Ce site sert beaucoup pour des aventures d'un soir dans un endroit discret : un parking, une usine désaffectée ou les quais de l'Adour. Hugo utilise des pseudos du type, "JH discret, "Robert bi". En quelques heures, il gagne leur confiance, pour un rendez-vous. Il s'y rend seul, ou avec un de ses complices dans le coffre. Et si ce n'est pas le cas, les autres rappliquent aussitôt au lieu de rendez-vous. Il y a des coups et des menaces. La victime est alors forcée d'effectuer des retraits au distributeurs le plus proche : quelques centaines d'euros à chaque fois.

"Nous les gens comme toi, on les aime pas"

Ces faits de violences sont accompagnés de propos homophobes. "Tu n'as pas honte d'être pédé ? Nous, les gens comme toi, on les aime pas. Si tu vas chez les flics on pourra te retrouver". Les agresseurs menacent d'aller trouver la famille ou l'employeur de la victime. La police est persuadée que d'autres victimes ont encore peur et ne se sont pas manifestées. Comme cet homme qui n'a pas souhaité porter plainte, ni apparaître dans la procédure. Il a juste accepter de parler au juge d'instruction. Il lui a expliqué qu'il éprouvait du dégoût pour ses agresseurs, mais aussi pour lui même.

Le courage de Philippe*

Philippe est une des trois victimes a avoir osé se rendre au procès. Il raconte l'horreur de cette soirée : comment il a été contacté par Hugo sur le site coco.fr. Comment il s'est retrouvé cerné par trois hommes sur le parking du magasin géant casino de Laloubère en septembre 2017. Comment il a été roué de coup. Il n'avait pas d'argent ni de carte bleue sur lui.

Le procès se poursuit ce mercredi. Le jugement sera rendu en soirée.

* Le prénom a été changé.