En Mayenne, aujourd'hui, le procès d'un réseau de trafiquants de drogue

Des jeunes d'une vingtaine d'années avaient mis en place un réseau qui a alimenté, pendant des mois, des centaines de consommateurs dans toute la Mayenne.

C'est l'été dernier que l'affaire commence. La police apprend qu'un trafic de produits stupéfiants se met en place dans le quartier Grenoux, une zone pavillonnaire et paisible de Laval. D'importants moyens, humains et matériels, sont mobilisés. 5 jeunes de 22 à 27 ans sont rapidement identifiés comme les organisateurs du réseau. Les policiers les connaissent. Deux d'entre eux avait déjà fait de la prison pour le même genre de trafic. L'enquête montre qu'au moins 300 consommateurs réguliers, habitant dans une trentaine de communes différentes, ont fait appel à ce réseau pendant plusieurs mois.

Le 13 décembre dernier, la bande est interpellée. Une jolie prise : près de 3 kilos de cannabis, 26.000 euros en liquide, 2 fusils à pompe et un fusil de chasse. Ce trafic aura généré plus de 5.000 transactions et 120.000 euros de chiffre d'affaires. Les jeunes trafiquants comparaissent à 15h devant le tribunal de Laval.