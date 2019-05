Fraude fiscale : le procès Balkany s'ouvre ce lundi

Patrick Balkany, maire (LR) de Levallois-Perret et sa première adjointe et épouse, Isabelle Balkany, comparaissent à partir de ce lundi 13 mai devant le tribunal correctionnel de Paris pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale aggravée notamment. Le procès doit durer jusqu'au 20 juin.

Ils sont notamment soupçonnés d'avoir dissimulé à l'administration fiscale un patrimoine d'au moins 13 millions d'euros. Le maire LR de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) Patrick Balkany et son épouse Isabelle Balkany sont jugés devant le tribunal correctionnel de Paris à partir de ce lundi 13 mai. Quatre autres personnes, dont le fils du couple, Alexandre, sont aussi renvoyées devant le tribunal.

Les époux Balkany sont poursuivis pour "fraude fiscale", "blanchiment de fraude fiscale aggravée" et "déclaration incomplète ou mensongère" à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, chargée de contrôler les revenus des élus. Patrick Balkany, 69 ans, doit aussi être jugé pour corruption passive, blanchiment de corruption et prise illégale d'intérêts.

à lire aussi EXCLU | Le rapport qui étrille la gestion de Patrick Balkany à Levallois

Des montages fiscaux sophistiqués

Selon les juges d'instruction Renaud Van Ruymbeke et Patricia Simon, le couple a, "de façon habituelle", "dissimulé à l'administration fiscale des revenus occultes et un patrimoine tout aussi occulte en ayant recours à des prête-noms, à des structures offshore" et des montages de plus en plus sophistiqués. Deux propriétés du couple, qui ont été saisies, intéressent notamment la justice : la "Villa Pamplemousse" à Saint-Martin, qu'Isabelle Balkany, 70 ans, a finalement reconnu détenir après avoir nié en être propriétaire, et un riad à Marrakech. Il leur est également reproché d'avoir sous-évalué leur propriété de Giverny et de ne pas avoir déclaré une grande partie de leurs revenus.

Les juges estiment notamment que le riad marocain, officiellement loué par Alexandre Balkany, a en partie été financé par un homme d'affaires saoudien, Mohamed bin Issa al-Jaber, au moment où il négociait les droits à construire avec la ville de Levallois pour un projet de tours jumelles qui n'a finalement pas vu le jour. Cet homme d'affaires est renvoyé pour corruption active envers une personne dépositaire de l'autorité publique, pour avoir aussi mis à la disposition des époux Balkany son jet privé. Le fils du couple devrait être jugé pour blanchiment de fraude fiscale pour avoir signé des baux fictifs.

Soupçonné d'avoir participé au montage financier pour l'achat du riad, l'avocat Arnaud Claude est renvoyé pour complicité de corruption et blanchiment de fraude fiscale et de corruption. Enfin, Jean-Pierre Aubry, proche collaborateur du maire de Levallois-Perret, est renvoyé pour complicité de corruption passive, blanchiment de corruption, prise illégale d'intérêts en tant qu'auteur et complice et blanchiment de fraude fiscale.

Les époux Balkany ont toujours contesté les faits qui leur sont reprochés.

► ENQUÊTE RADIO FRANCE - Patrick Balkany : avant le procès, une longue histoire d'affaires

À LIRE AUSSI : Procès Balkany : le maire de Levallois, adulé par certains, rattrapé par la justice