Le procès ce mardi de la jeune conductrice qui avait fauché une famille en août 2021 à Fréjus

C’est un procès extrêmement douloureux qui s’ouvre ce mardi matin à 8h45 devant le tribunal correctionnel de Draguignan (Var) : celui de l’accident de Fréjus qui le 12 août 2021 a coûté la vie à un enfant de 7 ans et lourdement blessé son grand frère de 9 ans et sa maman. La jeune conductrice de 24 ans, qui circulait à vive allure dans le centre-ville après avoir consommé alcool et cannabis, est jugée pour "homicide et blessures involontaires avec au moins deux circonstances aggravantes", "mise en danger de la vie d'autrui" et "délit de fuite". La peine encourue est de 10 ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende.

Ce jeudi 12 août 2021, une famille originaire de Metz profite de sa dernière soirée de vacances dans le Var. Vers 21H45, alors que les parents et leurs deux fils de 7 et 9 ans marchent sur un trottoir du centre-ville de Fréjus, une voiture folle vient les faucher. Amine, le plus jeune des enfants, est tué. Naïm, son grand frère, est grièvement blessé à une jambe et devra être amputé. Leur maman, projeté à une quinzaine de mètres sous la violence du choc, est elle aussi gravement blessée, elle marche toujours aujourd'hui avec des béquilles. Le papa est sain et sauf.

Alcool, cannabis, vitesse et délit de fuite au milieu des passants

C'est une femme de 24 ans qui conduit le Range Rover noir qui a percuté les vacanciers. Après le choc, elle descend de son véhicule, insulte les passants qui l'entourent avant de tenter de prendre la fuite en faisant une marche arrière. C'est finalement un gendarme en permission qui arrivera à stopper la voiture en passant le bras dans l'habitacle. La conductrice, qui sort d’un bar, a 1 gramme 88 d'alcool dans le sang, elle a aussi fumé du cannabis et roulait à très vive allure dans le centre-ville de Fréjus. Elle est en détention provisoire depuis les faits.

"Avec l'alcool, la drogue et la vitesse et cet enchaînement de fautes graves et impardonnables, l'accident était inévitable" dit Me Grégory Guyard, avocat des parents d'Amine, qui précise que ses clients abordent "avec peur et appréhension ce procès. Il y a aussi la volonté d'entendre ce que la jeune femme a à dire et peut-être comprendre - s'il y a quelque chose à comprendre - ce qui s'est passé ce soir-là. Ils ne sont pas dans la vengeance aveugle mais ils ont besoin d'entendre des excuses et espèrent que cette personne ne pourra plus créer le malheur autour d'elle".

Me Frédéric Monneret, avocat de la conductrice, promet que sa cliente sera d'une "honnêteté scrupuleuse devant le tribunal. Elle a parfaitement conscience qu'elle a brisé la vie de cette famille. Elle est imprégnée par un sentiment de dégoût par rapport aux fautes dont elle s'est rendue coupable et qui sont à l'origine de cet accident. Sa volonté est surtout de payer le juste prix de ses fautes et d'être accompagnée pour sortir de son addiction au cannabis". L'avocat ajoute que "par honte", la jeune Fréjussienne a demandé à sa famille de ne pas assister au procès.

L’audience doit durer toute la journée.