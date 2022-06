Le procès criminel du double parricide de Labastide-Clairence aura lieu du 3 au 14 octobre à Mont de Marsan

Les dates sont fixées. Le nouveau procès de l'affaire du double parricide de Labastide-Clairence aura lieu du 3 au 14 octobre 2022 devant la cour d'assises d'appel des Landes à Mont-de-Marsan. Kévin Rouxel et son ancienne épouse Sofiya Bodnarchuk doivent répondre d'assassinats.

C'est une affaire sans fin, du jamais vu dans les annales de la justice, peut-être même un cas unique. Pour la sixiéme fois en sept ans, l'affaire du double parricide de Labastide-Clairence sera jugée devant une cour d'assises du 3 au 14 octobre 2022. Les jurés vont se réunir au palais de justice de Mont-de-Marsan pour un second procès en appel. Le premier, qui s'était ouvert le 25 janvier 2022, également à Mont-de-Marsan, avait été renvoyé le jour même. Le principal accusé, Kevin Rouxel, avait à la surprise générale affirmé ne pas être celui que l'on croit, mais le frère jumeau du véritable assassin Mickael-Alpha. Le président avait alors renvoyé les debats. De malaises en hospitalisations les précédents procès ont aussi été reportés à de multiples reprises.

30 ans de réclusion en premiere instance

Kévin Rouxel et son ancienne épouse, Sofiya Bodnarchuk, 29 ans tous les deux, doivent à nouveau s'expliquer sur l'assassinat de Pascal et Ewa Rouxel, les parents et beaux-parents des accusés, dans la maison familiale de La Bastide-Clairence en février 2016. En première instance à Pau, en novembre 2020, Kévin avait été condamné à 30 ans de reclusion criminelle pour le double parricide, alors que son ex-compagne avait écopé de 20 ans de réclusion. Les deux ont fait appel de cette décision. C'est donc un nouvel épisode d'un feuilleton judiciaire interminable qui s'ouvre.

