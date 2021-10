Assises de l'Eure : le procès d'Alexandra Richard démarre dans un climat tendu

Interrogée sur sa vie avec Sébastien lors de cette première journée, Alexandra Richard a raconté les coups, les insultes, les humiliations. "J'étais son objet", a-t-elle expliqué en larmes. Le jour du drame, son compagnon était ivre et a menacé de la frapper une nouvelle fois. Alexandra Richard a pris un fusil de chasse, l'a chargé. Il a voulu s'en emparer et le coup est, selon elle, parti par accident.

Une thèse qui n'a pas convaincu les jurés en première instance puisque cette mère de trois enfants a été condamnée à 10 ans de prison pour meurtre. Contrairement à son premier procès à Rouen, Alexandra Richard comparaît à Evreux détenue. Dans le box des accusés, le visage est marqué, la voix fatiguée. Et la quadragénaire paraît moins assurée. Elle le dit d’ailleurs, dès lors qu’elle prend la parole : « Je suis perçue comme une femme forte mais pas du tout ».

Alexandra Richard raconte à la cour sa rencontre avec Sébastien, un collègue de travail. « Il m'a mis des étincelles dans les yeux, j’étais extrêmement amoureuse », se souvient-elle. Très vite, il s’installe chez elle. Et très vite, il devient violent. La première fois, c’est quand il découvre des photos de sa vie d’avant, avec le père de ses filles. Il lui balance les albums à la figure, lui met un coup de poing et lui dit : « Maintenant tu es à moi, tu vas jeter tout ça ».

L’avocat général s’étonne qu’elle n’ait jamais parlé de cet épisode, lors de précédentes auditions. Mais pour la défense, c’est mettre en doute la parole d’une femme battue, à la mémoire traumatique. "Elle a été traumatisée par un épisode de violence très intense. Et on sait qu'un souvenir peut ressortir plus tard", explique son avocat Me Quentin Dekimpe.

Pour la défense, Alexandra Richard est d’abord une victime, une victime de violences conjugales. Et l’audience est aussi l’occasion de rappeler, pour Me Lorraine Questiaux, que la justice française ne protège pas assez ces femmes : "Les derniers rapports de l'Union européenne racontent que 42% des femmes ont subi des violences physiques et sexuelles au sein d'un couple. C'est un phénomène de société massif et il est impossible que les institutions judiciaires n'aient pas une responsabilité dans ce triste chiffre."

Les échanges, au cours de cette première journée, sont très tendus entre les avocats d'Alexandra Richard et l'avocat général qui s'est opposé cinq fois à sa demande de remise en liberté. Exemple : la mère de l’accusée affirme avoir vu des bleus sur sa fille, quand elle a porté plainte quelques mois avec le drame. L’avocat général fait remarquer que le médecin qui l’a examinée n’a rien constaté de tel. « Elle est où la vérité ? » tonne-t-il, à l'adresse de la mère. En réponse, la défense fait remarquer que le certificat ne dit pas qu'Alexandra Richard a été auscultée ce jour là des pieds à la tête.

La mère de l'accusée parle également de son petit-fils, le garçon de 6 ans qu’Alexandra Richard a eu avec Sébastien. Il réclame sa mère : "Il veut passer les vacances avec elle en prison". Me Dekimpe lui répond : « Vous pourrez lui dire que sa maman dort en prison à cause de l’avocat général ici présent ». Celui-ci s’énerve : « C’est ma fête ou quoi ? Il y a des bornes à ne pas dépasser ! » Et il menace d'appeler le bâtonnier.

Pour Me Rose-Marie Capitaine, avocate des parents de Sébastien, c'est une stratégie de la défense : _"Il faut attaquer le parquet et démontrer que c'est la société qui serait responsable de cette situation et de la mort de cet homme." Sa consœur, Me Sylvie Amisse-Duval, rappelle, elle, qu'elle n'est pas venue ici "pour une tribune politique". Elle défend les intérêts des deux enfants de la victime, nés d'une première union et aujourd'hui âgés de 13 et 15 ans. "Des enfants qui ont perdu leur papa et qui sont malheureux",_ souligne-t-elle. Le verdict est attendu vendredi.