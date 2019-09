Le Mans : un gilet jaune victime de violences policières lui même jugé pour avoir agressé les forces de l'ordre

Le Mans, France

Peut-on être à la fois, l'auteur et la victime de violences policières? David, un gilet jaune de 48 ans de Montabon (Sarthe) va être jugé ce mercredi par le tribunal correctionnel du Mans pour "violence sur personne dépositaire de l'autorité publique" et ce, alors même qu'il avait porté plainte pour violences policières en février dernier. Les faits remontent à l'acte 14 de la mobilisation. Une journée particulièrement tendue au Mans.

Ce samedi, David et son épouse Vanina défilent rue du Port. Selon eux, la situation dégénère après des insultes des forces de l'ordre. David veut s'expliquer et s'approche d'un policier qui le tient en joue avec un LBD. Le manifestant tend la main pour baisser le canon et décrit par la suite un déchaînement de violences qui entraîneront sept jours d'ITT (incapacité totale de travail) et une opération des ligaments croisés pour Vanina, des ecchymoses et une détresse respiratoire pour David. Le couple porte plainte dès le lundi suivant au commissariat pour violences policières. Une enquête de l'IGPN, la police des polices, est en cours.

Le policier porte plainte à son tour

Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Un mois après les faits, le policier qui tenait le lanceur de balle de défense porte plainte à son tour. Et sa description des événements est sensiblement différente. Il affirme que David a tenté de lui arracher son arme et qu'il lui aurait asséné un coup de poing, ce que dément le manifestant.

Pour maître Vigin, l'avocat du prévenu, le dossier ne tient pas : "On a un plaignant qui se réveille un mois après les faits, incapable de produire le moindre certificat médical, et une enquête menée par ses collègues. Je pense qu'on se trompe de victime dans ce dossier". L'avocat du gilet jaune compte plaider la relaxe.