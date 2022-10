Le procès d'un incendiaire du Teich aura lieu en novembre

La gendarmerie d'Arcachon informe qu'entre le 16 et le 17 septembre 2022, trois départs de feu d’origine humaine et volontaire ont été recensés sur la commune du Teich. Depuis, les investigations conduites par la brigade de recherches d’Arcachon et la brigade de Gujan-Mestras ont permis de remonter la trace d'un trentenaire résidant au Teich. Il a reconnu les faits lors de sa garde à vue, en attendant son jugement le 10 novembre prochain, il est en détention provisoire au centre pénitentiaire de Gradignan. L'incendiaire présumé avait été présenté en comparution immédiate le 30 septembre devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, mais a demandé un renvoi d'audience pour préparer sa défense.