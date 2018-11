Le procès d'un petit fils qui a tenté de tuer sa grand-mère pour de l'argent devant les assises de la Drôme

Valence, France

C’était il y a presque 3 ans jours pour jour, le 16 novembre 2015. Ce jeune homme de 26 ans à l’époque, fait la route depuis Nîmes où il est militaire, jusqu’a Nyons où vit sa grand-mère. Il a pris une cagoule et un couteau. Il veut aller cambrioler chez elle pour lui voler de l'argent. Il a de graves difficultés financières et sa grand-mère lui en a déjà prêté beaucoup. Mais cette fois il n'ose plus lui en demander. C'est sa version.

Coup de couteau et coup de hache

Mais lorsque la grand-mère tente de sortir par le garage elle est agressée par un homme cagoulé qui la jette par terre et la maintient plaquée au sol avec un couteau sous la gorge. Une lame qui fini par entailler le cou de cette dame de 72 ans. L’agresseur rentre dans la maison, la grand -mère essaye de sortir par le garage. Mais il revient, et cette fois il tente d'assommer sa victime avec le merlin posé dans le garage. Il frappe l’arrière du crâne avec le plat de cette très lourde hache et s’enfuit. Entre temps il a volé un chèque.

Chèque volé pour 1500 euros

Ce chèque, le jeune homme essaye de l'encaisser pour 1500 euros. En vain. Sa grand-mère a fait opposition. L’enquête démontre que le petit fils est bien l'agresseur. En mars il reconnait les faits et est mis en examen pour tentative d'assassinat. Mais l'instruction ne démontre pas la préméditation des faits. C’est donc pour tentative de meurtre qu'il est renvoyé à partir de ce mercredi matin aux assises de la Drome.

Peine maximale encourue 30 ans

Une qualification que le jeune homme rejette tout comme son avocat. Pour eux ce ne sont que des violences avec armes. La grand- mère sérieusement blessée et surtout très choquée maintient elle que son petit fils a tenté de la tuer. La différence ? Le nombre maximum d’années de prison encourues. La tentative de meurtre c'est 30 ans. Bien moins pour des violences avec armes, même avec des circonstances aggravantes : 10 ans maximum. Le verdict est attendu vendredi soir.