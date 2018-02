Deux hommes de 28 et 30 ans étaient jugés pour avoir séquestré et ligoté à son domicile un notaire orléanais dans le but de le cambrioler. Les faits remontent à décembre 2016, à Saint-Jean-le-Blanc.

Une soirée de cauchemar

De cette soirée cauchemardesque, Yvan Louéssard en garde encore une cicatrice sur la joue, un coup de couteau asséné par l'un de ses agresseurs. Ce soir du 29 décembre 2016, 2 individus, portant bonnet et masque de ski, pénètrent chez lui de force. Le notaire est frappé au visage et à la tête. Il est ensuite ligoté aux pieds et aux mains, il a également perdu deux dents. Sa fille d'une vingtaine d'années est aussi attachée. Les deux cambrioleurs dérobent des sacs, des bijoux et deux montres Rolex. Ils récupèrent aussi la carte bleue du notaire et repartent avec sa BMW.

Les relations douteuses de la fille du notaire

Très vite, la police judiciaire se met sur l'affaire et épluche les réseaux sociaux de la fille. Elle est en relation avec 2 individus pas très fréquentables dont l'ADN est retrouvé dans la maison du Notaire. Radouane et Smaïl sont interpellés. Le premier reconnait le cambriolage mais pas les violences. "Cela ne devait pas se passer comme ça, on n'a pas été pas été pros," lâche t-il naïvement devant le tribunal. Son complice présumé, lui, nie tout en bloc et quand les juges lui fait remarquer que son ADN a été retrouvé sur une bouteille de porto dans la cuisine du notaire. Il réplique : "vous savez, le laboratoire peut se tromper." Pour la procureure, "il n'y a pas pourtant pas de mystère mais seulement des faits d'une extrême violence qui appellent une peine lourde." Le parquet réclame 9 ans de prison pour les 2 hommes.

Fin du procès mercredi

Le procès va se poursuivre mercredi après midi avec les plaidoiries de la défense et le jugement. Mardi soir, l'audience a du être interrompue en raison d'un problème technique. L'un des prévenus était en visio-conférence depuis un hôpital parisien et la liaison a été coupée.