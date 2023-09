Le procès d'un thérapeute à Pau : "Je pensais que provoquer un orgasme pouvait débloquer les énergies"

"Je me suis perdu dans mes pratiques de thérapeute." Ce sont les premiers mots de l'énergéticien accusé d'agressions sexuelles et de viols sur 16 de ses patientes . Le procès a débuté ce jeudi à la cour criminelle de Pau et doit se dérouler jusqu'à mardi. L'homme âgé de 40 ans a exercé en tant qu'énergéticien pendant plusieurs années à Serres-Castet. Les faits qui lui sont reprochés datent de 2015 à 2020. Devant les juges, ce jeudi, il a exprimé des regrets mais ne reconnaît pas tout.

Un vocabulaire médical et thérapeutique pour louvoyer ?

L'accusé a du mal à prononcer le mot viol et parle plutôt de "pénétration digitale". Il n'a pas reconnu l'ensemble des faits qui lui sont reprochés : "Je me suis perdu dans mes pratiques de thérapeute. Je regrette les conséquences, je comprends la douleur des victimes qui souffrent encore. Pour moi, je les avais prévenues que j'allais travailler sur des problèmes sexuels. Je pensais que provoquer un orgasme pouvait débloquer les énergies. J'ai pratiqué ces soins sans me soucier des conséquences, je cherchais une reconnaissance, je faisais ça pour moi."

Il aura fallu que la présidente de la cour criminelle de Pau insiste : "On parle de viols et d'agressions sexuelles, vous les reconnaissez ? Vous recherchiez un plaisir personnel ?" Il a alors répondu : "Oui, je suis honteux, je me sens coupable." Pour autant, sa mémoire est sélective. Pour certaines séances, aucun souvenir. Pour d'autres, il se souvient précisément avoir touché l'épaule gauche d'une patiente ou d'avoir massé ses parties génitales. Un choc pour certaines victimes présentes dans la salle qui pleurent discrètement et s'indignent quand il affirme leur avoir expliqué ce qu'il allait faire.

Les témoignages bouleversants des parties civiles

"Il m’a demandé d’enlever mes sous-vêtements, pour le soin" a raconté ce jeudi après-midi une jeune trentenaire qui espérait une séance de relaxation auprès du thérapeute qu'elle consultait depuis plusieurs années. Elle a continué : "Je me suis dit tu hallucines, il n’a pas pu mettre ses doigts à l’intérieur de toi." Lui dans le box des accusés a expliqué que pour cette femme qui est aussi une cousine très éloignée, "il y avait une excitation sexuelle que j’ai assouvie, que je regrette".

"En quoi une pénétration digitale a une dimension thérapeutique ?" l'ont interrogé les juges. Il a répété qu'un orgasme "pouvait débloquer les énergies" et qu'en cas d'orgasme atteint, "pour moi, j'avais réussi la séance".

De la mécanique automobile à l'exorcisme pour ce thérapeute

Une autre victime qui souffrait de cauchemars a évoqué une séance d’exorcisme puis des massages sur son corps, ses seins, son sexe. "Il m’a dit de descendre sur la table comme chez un gynécologue, il a fait des caresses, il est resté sur mon clitoris. J’étais tétanisée et je me disais 't’attends quoi pour dire stop ?'. Je me suis levée j’ai eu l’impression d’avoir trompé mon copain. Il m’a dit 'Vous n’avez pas à culpabiliser, c’est moi le thérapeute'. J’ai payé 60€, j’étais complètement perdue." Trois jours après, il lui a écrit pour présenter ses excuses et a proposé une séance gratuite qu’elle a refusée.