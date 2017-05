Le procès d'un trafic de drogue à Orthez : l'audience des faux fuyants

12 personnes ont été jugées ce lundi après midi pour un trafic de drogue sur Orthez et ses environs. Un père et ses trois fils sont soupçonnés d'avoir animer ce trafic qui alimentait le marché de la ville

12 personnes ont été jugées ce lundi après midi par le tribunal correctionnel de Pau. Un réseau démantelé par les gendarmes en juin dernier. Un trafic qui porte sur du cannabis et de la cocaïne et qui alimentait principalement le marché local. Les enquêteurs ont dénombré 16 clients. Parmi es 12 prévenus, il a surtout été question d'un père de 46 ans et de ses trois fils qui vivent à Orthez.

"Amene des BN, je manque de sucre"

Dans l'enquête, tout converge vers le père et ses trois fils. Il y a ces écoutes téléphoniques et ces dialogues à peine codés : "Amène des BN, je manque de sucre" ou bien "mon neveu va passer. Il et donnera les DVD." Le dossier s'appuie aussi sur les déclarations de plusieurs exécutants de ce réseau présumé. Le père et les trois fils reconnaissent qu'ils sont des consommateurs, mais ils nient être la plaque tournante de ce trafic de cannabis et de cocaïne. Le père et ses trois fils touchent le RSA, ne travaillent pas, mais roulent dans des voitures haut de game.

Réponse à tout et n'importe quoi

Les consommateurs qui n'ont pas été poursuivis impliquent le père et ses fils. La famille dit qu'ils sont les victimes "d'un complot des indics". Les autres mis en cause, qui les ont balancé pendant la garde à vue, dont l'un des trois fils, disent aujourd'hui à l'audience qu'ils ont parler "sous la grosse pression des gendarmes" et reviennent sur leurs dépositions de garde à vue à l'audience. Ce qui a le don d'agacer les juges et le parquet. A l'audience, il manque 3 des 12 prévenus. Ils ne sont pas venus à l'audience, comme cet orthézien de 35 ans qui a tourné les talons à l'entrée de la salle d'audience. "Ce n'est pas de la justice qu'ils ont peur, c'est de vous" affirme la substitut du procureur Béatrice Coppens.

Le parquer a requis des peines allant de 1 à 16 mois de prison ( 16 mois pour le père et de 4 à 10 mois pour les 3 fils). Le tribunal rendra son jugement le 22 juin.