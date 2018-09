Deux hommes comparaissaient ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Béziers pour avoir agressé des policiers lors d'une fête votive à Boujan sur Libron dans l'agglomération de Béziers (Hérault) le 4 août dernier.

Une rixe avait éclaté entre les forces de l’ordre et des aficionados qui ne voulaient pas quitter la bodéga. L’heure limite de fermeture nocturne imposée (2 heures du matin) était pourtant dépassée. Ils voulaient terminer leur verre. Mais cette intervention de la police nationale s’est mal terminée. 4 fonctionnaires avaient été blessés après avoir reçu des coups.

Les prévenus qui avaient bu sont âgés de 34 et 37 ans. Le premier père de famille et viticulteur est installé à Boujan-sur-Libron. L’autre ancien joueur de rugby, VRP dans le bâtiment est vit à Puimisson. Tous les deux ont un casier judiciaire vierge et sont plutôt bien insérés dans la société.

"Il aurait fallu délocaliser le procès, l'enquête a été menée par les collègues des policiers blessés"

Les deux hommes nient en bloc les accusations portées contre eux « Nous ne sommes pas les auteurs des coups comme on veut bien le dire » Le viticulteur reconnait cependant l’outrage aux forces de l'ordre. Leurs avocats ont plaidé la relaxe, dénonçant une enquête à charge sans aucune objectivité des policiers et de nombreuses maladresses dans cette enquête. "Les policiers ont manqué de professionnalisme" explique maître Laurent Porte. L'avocat regrette aussi que l’enquête n’ait pas été délocalisée. "C’est maladroit. Sans objectivité. Les seuls témoins accusant nos clients sont des fonctionnaires de police victimes. Les autres ne les reconnaissent pas"

"Il fallait trouer des coupables"

Le tribunal semble avoir été déstabilisé. La présidente Claire OUGIER demande une pause après l’intervention du premier avocat de la défense. La plaidoirie du deuxième va dans le même sens, dénonçant une contradiction dans les témoignages. "A quelques jours de la féria de Béziers il a fallu faire un exemple" ajoute maître Laurent Portes. _"_Il fallait trouver des coupables. Ce que les policiers ont fait. Mais ceux qui sont poursuivis sont-ils les bons ?"

C’est à cette question que doit désormais répondre le tribunal. Le procureur a réclamé 3 et 6 mois de prison ferme, le jugement a été mis en délibéré au 15 octobre.

Un troisième homme est poursuivi dans cette affaire, le frère du viticulteur, pour outrage. Mais il sera jugé à un autre moment.