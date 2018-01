Le procès d'une empoisonneuse en série présumée s'ouvre ce matin devant la cour d'assises de Nice et doit durer jusqu'à vendredi. Patricia Dagorn, 57 ans, est jugée jusqu'à vendredi pour empoisonnements avec préméditation, administration de substances nuisibles et vols sur personnes vulnérables, en l’occurrence, quatre hommes âgés de 80 ans et plus, qu'elle a côtoyé dans les Alpes-Maritimes et le Var entre 2011 et 2012. Des hommes de la part desquels elle a tenté d'obtenir de l'argent, un héritage, avant de concevoir leur disparition. Deux ont survécu, deux autres ont été retrouvés morts. L'un dans une chambre d'hôtel à Nice en juillet 2011, l'autre à son domicile de Mouans-Sartoux en février 2011.

Son poison favori : le valium

C'est le procès d'une veuve noire, à la personnalité plutôt machiavélique, décrite comme "manipulatrice, séductrice" par le procureur de la République de Nice.

Presque toujours le même scénario : la quinquagénaire rencontre via une agence matrimoniale de la Côte d'Azur ses futures victimes, des hommes seuls, bien plus âgés qu'elle, elle lie une relation affective avec eux et peu à peu la santé de ces messieurs décline. Son poison préféré : le valium, elle en transporte toujours un flacon avec elle, et ce médicament soignant les troubles de l'anxiété, est décelé dans les analyses toxicologiques des victimes. Très intéressée par l'argent, elle s'arrangeait pour figurer en bonne place sur les testaments de chacun.

Le témoignage d'une victime de 90 ans, partie civile au procès

Une victime, partie civile au procès, témoigne sur France Bleu Azur. Cet homme de 90 ans qui souhaite garder l'anonymat, décrit la quinquagénaire avec laquelle il a partagé trois mois de sa vie en 2012 comme une femme "calculatrice, une prédatrice, une affabulatrice, tout à fait consciente de ses actes." Rencontrée par l'intermède d'une agence matrimoniale, elle s'était présentée à lui comme bijoutière, avait des projets qu'il juge "farfelus", et lui a demandé à plusieurs reprises des prêts d'argent, allant de 10. 000 euros à des centaines de milliers d'euros. Il pense avoir été empoisonné au valium durant sa relation avec elle, médicament qu'elle aurait dilué dans sa nourriture.

Mes amis me voyaient dépérir et m'ont forcé à consulter mon médecin traitant qui m'a prescrit des analyses qui ont révélé la présence de valium dans mon organisme. Le médicament peut provoquer des problèmes cardiaques, selon le médecin, j'étais en danger de mort."

Patricia Dagorn avait sollicité son notaire pour devenir légataire universelle, obtenir la gestion des avoirs de sa victime et la jouissance de son appartement. "Elle savait s'y prendre, elle manipulait son monde de manière formidable" poursuit celui qui dit "ne pas ressentir de haine aujourd'hui envers elle, mais souhaite la voir condamner."

L'accusée compte nier en bloc les faits

Au procès, elle contestera les accusations, comme elle l'a toujours fait, confie son avocat maître Cédric Huissoud, qui précise que malgré sa crainte d'être condamnée à la perpétuité, "elle a hâte de s'expliquer". Patricia Dagorn, incarcérée à Nice, purge actuellement une peine de cinq ans de prison, condamnée en 2013 pour abus de faiblesse, vol et violence, sur une personne âgée vulnérable à Thonon-les-bains.