Le procès d'une escroquerie à 1 million d'euros jugé au tribunal de Besançon en trois questions

Ce mardi, c'était le premier jour du procès pour une escroquerie à 1 million d'euros au tribunal de Besançon. Deux gérants de sociétés immobilières comparaissent pour escroquerie, abus de confiance et blanchiment. Un notaire de Baume-les-Dames et d'autres complices sont poursuivis pour complicité.

Besançon, France

Les faits

L'affaire d'escroquerie commence en 2013 : deux gérants de sociétés immobilières parviennent à convaincre un investisseur de leur confier un million d'euros. Ils lui proposent de réaliser avec cet argent trois projets immobiliers : des constructions de maisons à Bonnay, des rénovations de bâtiments à Amagney et Bart. Ils lui promettent aussi une plus-value financière estimée à 260 000 euros sous deux ans.

Deux ans plus tard, l'investisseur porte plainte : il n'a pas reçu le moindre centime. En réalité, le million investi ne financera jamais les projets. Il sert plus vraisemblablement à rembourser des dettes contractées dans d'autres opérations immobilières, notamment l'achat d'un château situé dans le secteur de Baume-les-Dames. Tout ça via un système financier nébuleux et complexe à base de sociétés écrans.

Les prévenus

Les deux gérants, le père et la fille ont reconnu les faits. Ils ne sont pas les seuls à comparaître devant le tribunal de Besançon : un comptable et un notaire, intervenu notamment dans les montages financiers sont aussi cités pour complicité. Tout comme la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté et une dizaine de sociétés immobilières.

Le notaire savait-il ?

Ce mardi à l'audience, tous les débats ont tourné autour de la question de la responsabilité et du rôle du notaire de Baume-les-Dames. Est-ce que le notaire savait que ses clients allaient détourner plus d'un million d'euros ? Les a-t-il conseillés dans leurs montages financiers ou bien l'ignorait-il?

Pendant l'audience, l'avocat de la victime escroquée pose directement la question au gendarme enquêteur. Le gendarme réfléchit puis répond :"Je ne suis pas sûr qu'il connaissait la situation financière exacte de ses clients".

Quelques minutes plus tard, la fille du marchand de biens, la principale prévenue affirme que oui. "Bien sûr qu'il savait, c'est un ami, c'est notre notaire, il s'occupe de toutes nos affaires, on le connaît très bien." Pourtant depuis le début de cette affaire, le notaire nie toute complicité, il a simplement reconnu des négligences.

Il ne s'est pas présenté à l'audience et est représenté par son avocat. Il doit être interrogé ce mercredi, juste avant les réquisitions du Parquet et les plaidoiries. La décision est attendue dans la journée.