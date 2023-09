Le procès d'une "jambisation" au tribunal de Valence

C'est une méthode d'intimidation classique entre voyous : tirer dans les jambes pour faire peur et envoyer un message. Seulement les auteurs sont rarement identifiés et rattrapés. C'est donc un dossier rare que le tribunal correctionnel de Valence a jugé ce mercredi 6 septembre. Deux Valentinois de 30 et 21 ans ont été condamnés a quatre ans de prison ferme pour avoir "jambisé" (vocabulaire policier : tirer dans les jambes) un homme de 30 ans, à Pont-de-l'Isère, en avril 2022.

L'affaire avait été tenue secrète à la demande de la victime, âgé de 30 ans lui aussi : il a pris une balle dans la jambe gauche ce jour-là, au milieu de son salon, à 5 heures du matin. Depuis, il a peur, il était d'ailleurs absent à l'audience. Depuis les faits, il a déménagé. Il faut dire que la victime est témoin d'une grosse affaire concernant un des anciens caïds du quartier du Plan, à Valence-le-haut. Une affaire d'assassinat datant de février 2021. Il était au coté de ce "caïd" lorsque celui-ci a été abattu au volant de sa voiture, sur le parking d'un hôtel, à Valence.

Les deux mis en examen pour d'autres tentatives d'homicide

Au cours de l'instruction, il a parlé aux enquêteurs. Alors, 14 mois plus tard, quand il reçoit cette balle dans la jambe, il est persuadé qu'il y a un lien entre les deux affaires. Au procès, les faits n'ont pas été éclaircis sur les circonstances du tir. Ce qui est certain, c'est que la victime et les deux complices étaient amis avant. Cette nuit-là, la victime héberge même le plus âgé des deux, un père de famille en cavale sous le coup d'un mandat d'arrêt.

Devant le tribunal, le tireur et son complice ont assuré que la victime avait été le premier à les menacer avec un pistolet, qu'ils ont donc sorti leur arme en légitime défense. Ça n'a pas convaincu le procureur qui a demandé sept ans de prison pour ces deux hommes au casier très chargé. Lors de leur arrestation, un véritable arsenal avait été saisi : fusil à pompe, pistolet mitrailleur et autres 9 et 38 mm, ainsi que des dizaines de munitions et un gilet pare balle. Les juges ont condamné à quatre ans de prison ferme les deux Valentinois, avec 10 ans d'interdiction de port d'arme. Mais ils n'en ont pas fini avec la justice car ils sont chacun mis en examen dans deux affaires distinctes de tentatives d'homicide.