Marseille, France

Un procès hors norme s'ouvre ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Marseille. 4 braconniers poursuivis pour travail dissimulé et blanchiment de travail dissimulé en bande organisée, pêche maritime dans une zone interdite et mise sur le marché par un établissement non agréé, de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.

Des interpellations après un long travail d'enquête

Après un long travail d'enquête de la police et de la gendarmerie, les braconniers ont été interpellés à l'automne 2015. Pendant plusieurs années, ils ont pêché illégalement 24 000 oursins, des milliers de coquillages, plus de 100 kg de mérous, 125 kg de poulpes et 146 kg de poissons. Des poissons revendus à des poissonniers et des restaurateurs marseillais. Des pillages qui leur auraient rapporté plus de 166 000 euros.

Le parc national des calanques s'est porté partie civile

Le parc national des calanques est partie civile et demande notamment la réparation du préjudice écologique estimé à 450 000 euro ainsi qu'une atteinte à son image. 3 associations sont également partie civile : Sea Shepherd, France Nature Environnement Paca et Bouches-du-Rhône, ainsi que le Comité régional Paca des pêches maritimes et des élevages marins.