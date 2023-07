Le procès de Damien Castelain, le président de la MEL, reporté en raison de la grève des greffiers

Le procès de Damien Castelain , prévu ce lundi 3 juillet, est reporté au 12 février 2024 devant le tribunal judiciaire de Lille. Le président de la Métropole Européenne de Lille devait comparaitre à partir de ce matin pour des soupçons de recel de biens et détournement de fonds publics publics. L'audience ne peut pas se tenir en raison du mouvement de grève des greffiers, qui protestent contre un projet de mise en place d'une nouvelle grille salariale qui va les désavantager.

De nombreuses audiences reportées au Tribunal judiciaire de Lille

Une quarantaine de greffiers en robe se sont rassemblés dans la salle d'audience ce lundi matin. Ils ont exprimé "leur colère" devant la cour, et "leur désarroi". Ils dénoncent "un manque de rémunération et de considération." Président, procureur et avocats leur ont apporté leur soutien. Les greffiers ont prévu de se rassembler ensuite à 13 heures devant le tribunal pour exprimer leur mécontentement.

De nombreuses audiences ont été reportées, notamment le procès de Damien Castelain. Le président de la MEL qui devait comparaitre pour "recel de biens" et "détournement de fonds publics" lui se dit déçu de ce renvoi : "Déçu, déçu de reprendre 8 mois supplémentaires alors que nous sommes prêts et qu'on veut que ca se termine. On veut tourner la page et que ca se termine enfin. C'est dommage pour nous, pour notre famille et nos enfants mais c'est comme ça c'est la décision. L'avantage c'est que tout est prêt, nous n'avons plus qu'à attendre."

Une quarantaine de greffiers présents dans la salle d'audience où devait se tenir le procès de Damien Castelain ce lundi 3 juillet © Radio France - Romane Porcon

Devant le Tribunal judiciaire de Lille, les greffiers se sont rassemblés ce lundi. Pour une fois, les greffiers veulent faire parler d'eux, Elsa Hofferer est greffière au Tribunal judiciaire de Lille : "On sait bien qu'on n'est pas connu et on sait bien que lorsqu'on manifeste devant les tribunaux entre midi et deux, il n'y a pas grand monde qui en entend parler. C'était donc important d'être présent pendant le procès Castelain, parce que nous savions qu'il y aurait des médias, du monde on voulait faire parler de nous, de notre métier et nos revendications."

Des audiences ne peuvent pas être maintenues ce lundi 3 juillet, faute de greffiers. A Lille, un dispositif permet d'assurer les urgences, les détentions provisoires, mesures judiciaires, toutes les autres audiences moins urgentes sont renvoyées, notamment devant le juge aux affaires familiales.