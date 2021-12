Le procès de Daniel Aventure à Pau : les carences d'une mère

Depuis le début de ce procès en appel de Daniel Aventur devant la cour d'assise, à Pau, on parle beaucoup de la victime et de ses fragilités. Daniel Aventur est accusé d'avoir tué sa mère adoptive en 2013 à Loucrup. Son corps n'a jamais été retrouvé. Daniel Aventur, au gré des différents procès a souvent changé de version sur le déroulé des faits précédents la disparition de sa mère adoptive. Les relations mère/fils sont toxiques. Cela pourrait être le mobile de ce meurtre que l'accusé nie pourtant.

Adopté à 7 ans et placé à 8

Il y a d'abord cette réalité. En 2002, elle adopte cet enfant d'Haïti. Il a 7 ans. A 8 ans il a été placé dans une famille d'accueil. Dominique est très exigeante, psychorigide. Daniel doit la vouvoyer et l'appeler "madame" mais jamais maman. Dominique est très vite déçu par les résultats scolaires de son fils, qui ne parle que le créole en arrivant en France. Avec le temps les deux vont se haïr en fait. Se haïr et se craindre mutuellement. Une voisine le raconte à l'audience. Elle préférait son chien. Dans la maison, il y a plein de photos de son patou des Pyrénées. Pas une seule de Daniel. Dominique est une femme très isolée.

Dépressive et paranoïaque

On ne lui connait pas d'amis. Elle est dépressive et paranoïaque puisqu'elle se dit persécutée par le maire et le président de la république. Elle met en garde sa voisine qu'elle a des caméras chez elle. Elle surveille ses voisins. Cette voisine est venue raconter qu'un jour elle a trouvé Daniel dehors et sous la neige en rentrant de l'école. Ou qu'elle l'entendait hurler sur son fils, jusqu'à intervenir et dire qu'elle allait appeler les gendarmes. Cette voisine ne comprend pas qu'on ait laissé un enfant à une personne aussi fragile.

Le procès en appel de Daniel Aventur doit durer jusqu'à ce vendredi soir devant la Cour d'Assises des Pyrénées-Atlantiques