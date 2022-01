Le procès de deux des cinq jeunes soupçonnés d'avoir incendié l'école des Tamaris à Béziers

Plus de deux ans après l’incendie de l’école primaire des Tamaris et du collège Kraft, dans la nuit d'Halloween du 31 octobre au 1er novembre 2019 à Béziers (Hérault), deux majeurs seront jugés devant le tribunal correctionnel ce vendredi

Un seul des deux majeurs sera jugé pour "destruction par incendie" des deux établissements. L'autre le sera pour "violences par jets de projectile" et "participation à un guet-apens" au préjudice des forces de l'ordre.

Les 8 et 9 mars, ce sera au tour de trois mineurs d'être jugés devant le tribunal pour enfants de Béziers. L'un pour "destruction par incendie" des deux établissements, l'autre pour "violences par jets de projectile" et "participation à un guet-apens" au préjudice des forces de l'ordre, et le dernier pour les trois chefs.

Ces incendies avaient suscité une vive émotion dans le quartier, celle des enseignants, celle des enfants et des parents aussi, et l'indignation du maire de Béziers. Robert Ménard avait alors qualifié sur France Bleu Hérault les responsables "d'abrutis qui s'en prennent à des bâtiments occupés par leurs petits frères et leurs petites soeurs".

Au total, deux classes du collège Kraft avaient en partie brûlé. L'incendie s'était ensuite propagé à l'école des Tamaris, endommageant au total 14 classes. Trop fragilisé, le bâtiment avait dû être rasé puis reconstruit.

232 élèves ont fait leur première rentrée dans les nouveaux locaux de l'école Tamaris en septembre dernier.

