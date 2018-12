Le procès de deux militants vegans à Lille est reporté au printemps 2019

Lille, France

C'est le 2 mai 2019 qu'aura lieu le procès de deux militants de la cause animale. Une jeune femme de 21 ans, et un homme de 31 ans, devaient comparaître ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Lille, pour dégradations volontaires en réunion.

Mais le procès a été renvoyé, le juge estimant qu'il n'avait pas assez de temps, lors de l'audience très chargée de la matinée, pour étudier le dossier en profondeur. Il se déroulera donc, lors d'une audience collégiale, dans cinq mois.

Vitrines de commerces de bouche brisées

Les deux prévenus, qui nient les faits depuis le début de l'enquête, sont soupçonnés d'avoir cassé les vitrines d'une boucherie, d'une poissonnerie, et d'un restaurant de viande, à Lille, au printemps dernier.

L'un deux, Fabian, informaticien lillois, affirme que le dossier est vide, en ce qui le concerne, il n'y aurait pas de trace ADN retrouvée sur les lieux. Il dénonce donc un procès politique : "comme j'ai souvent pris position dans la presse et sur les réseaux sociaux, ça alourdit les soupçons. C'est pour cela qu'on m'envoie au tribunal pour que je m'explique".

Obligés de casser pour se faire entendre

Sur le fait que des commerces aient été dégradés, il poursuit : "ce qui me fait mal, c'est que des artisans aient été touchés, mais ce qui me fait encore plus mal au cœur, ce sont les cadavres qui se trouvent derrière ces vitrines. Ce qui me rend malheureux, c'est qu'on soit obligés de casser aujourd'hui pour se faire entendre". Les deux militants restent sous contrôle judiciaire jusqu'à leur procès, Fabian a obtenu son aménagement, car jusqu'ici il n'avait pas le droit de sortir de chez lui de 20 heures à 7 heures du matin.

ECOUTEZ : Fabian, l'un des deux prévenus Copier

Une trentaine de militants en soutien

Une trentaine de militants vegans avaient fait le déplacement au palais de justice de Lille, pour soutenir leurs camarades. Ils se disent animalistes ou anti-spécistes : ces militants voudraient qu'on en finisse avec la domination de l'homme sur l'animal.

Après les événements du printemps, et l'arrestation de plusieurs défenseurs de la cause, ils ont créé à Lille un comité de soutien. Joy en fait partie. Elle assure être non violente, mais comprend certaines actions comme ces vitrines brisées : "grâce à ces actions, qu'on n'a pas forcément faites, enfin on parle de spécisme, enfin il y a un débat. C'est terrible d'en arriver là. Je peux comprendre que les commerçants soient choqués, mais ils font de l'argent sur la mort d'autres êtres. Je n'ai pas envie de comparer, les deux sont de la violence".

ECOUTEZ : reportage au palais de justice de Lille, où des militants anti-spécistes sont venus soutenir les deux prévenus Copier

