Le procès de Francis Heaulme s’enlise dans les détails et les contradictions

Deuxième semaine difficile au procès de Francis Heaulme devant les assises de la Moselle. Les débats ramènent invariablement aux aveux de Patrick Dils, acquitté par la suite. Ce vendredi, la cour a entendu des magistrats qui estimaient que les charges contre Francis Heaulme étaient insuffisantes.

De témoins en magistrats en passant par les enquêteurs, le procès de Francis Heaulme tourne en rond aux assises de la Moselle. Le tueur en série comparaît depuis le 25 avril pour le meurtre de deux enfants, le 28 septembre 1986, à Montigny-lès-Metz. Et depuis le début de la deuxième semaine de ce procès, on parle de l'enquête, de l'instruction, et quelquefois du procès de Patrick Dils, mais on ne rentre pas dans le cœur du dossier : la présence de Francis Heaulme le jour des faits. Au cours des quatre derniers jours, on n'a d'ailleurs entendu l'accusé en tout et pour tout qu'une demi-heure.

Des témoins qui ne sont pas sûrs de ce qu’ils ont vu

Ce vendredi, les témoins qui ont dit avoir vu Heaulme le jour du crime n'ont rien apporté. David Herlich, qui avait pourtant témoigné au lendemain des faits, dit maintenant qu'il s'agissait d'un ressenti, qu'il était influencé par les reportages. Son copain, David Tixier, explique qu’il n’a rien vu et qu’il raconte ce que l’autre gamin a dit. Il avait pourtant raconté, dans un PV, l’histoire d’un homme inquiétant qui les avaient poursuivis, alors qu’ils jetaient des cailloux. Un dernier témoin explique qu’il n’a rien à voir avec l’affaire, et qu’il n’a jamais vu Francis Heaulme.

David a fait 3 dépositions différentes Et il y a des contradictions. "Après il y a eu des reportages j'ai mélangé des choses" #Heaulme — rachel noel (@parentnoel) May 5, 2017

Les avocats de Heaulme sur ses contradictions

- Votre déposition changé en fonction de ce que vous lisez dans les journaux?

- Oui #Heaulme — rachel noel (@parentnoel) May 5, 2017

Fin de ce témoignage détruit en 3 questions par la défense de Heaulme — rachel noel (@parentnoel) May 5, 2017

Ce vendredi, la cour a aussi entendu les magistrats chargés du dossier entre 2002 et 2007, le procureur de la République de Metz Joël Guitton et le juge d’instruction Thierry Montfort. Patrick Dils acquitté en 2002, Francis Heaulme a été mis en examen en 2006, mais ces magistrats ont demandé un non-lieu en 2007. Pour eux, il n’y avait pas assez d’éléments pour renvoyer Francis Heaulme devant les assises. Un renvoi qui aura finalement lieu en 2012.

Il ne faut pas désigner un coupable de substitution – le magistrat Joël Guitton"

Joël Guitton a de la prestance dans son costume gris et parle à mots mesurés. Dans cette affaire, il y avait beaucoup d’interrogations, beaucoup de pression médiatique aussi, et les familles qui attendaient, après l’acquittement de Patrick Dils. La lenteur de la procédure ? Il la qualifie plutôt de "prudence" : faire vite, ca pouvait donner l’impression qu’on a choisi un coupable. Il faut deux ans pour ouvrir le dossier, deux de plus pour entendre Francis Heaulme, et trois de plus pour demander le non-lieu.

Joel Guitton défend un travail minutieux, mais surtout difficile, plus de 15 ans après les faits, confié aux gendarmes de Metz : des perquisitions faites chez la grand-mère de Heaulme à Vaux, des analyses de cheveux et une reconstitution sur les lieux. Les éléments étaient troublants, mais pas suffisants, conclut l’ancien procureur. Il répète encore une fois : "La recherche de la vérité ne devrait pas nous conduire à la recherche d’un coupable de substitution." La défense de Francis Heaulme vient de marquer un nouveau point.

A partir du 9 mai, pour sa troisième semaine, le procès va se recentrer sur Francis Heaulme. Le gendarme Abgrall et les gendarmes qui ont parlé de signature quasi criminelle du tueur en série sont attendus.