Le procès de Jason Lopez pour l'enlèvement de son fils à Clermont-Ferrand reporté en octobre

Clermont-Ferrand, France

Une nouvelle fois, Jason Lopez ne se présentera pas devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand. Initialement prévu en juin 2018, son procès devait se tenir ce mercredi. Mais l'homme, âgé de 29 ans, ne sera pas extrait de sa cellule, comme l'annonce le parquet ce mardi. Sa présence à l'audience était en effet une question que soulignait l'avocat de la victime, Me Bertrand Chautard, puisqu'il refusait d'être extrait de sa cellule pour une autre affaire.

Il devait comparaître pour l'enlèvement et la séquestration de son fils, Vicente, cinq ans et demi au moment des faits. Le 29 mars 2017, cet homme, connu de la justice, avait enlevé son filssous les yeux de sa mère. L'alerte enlèvement est déclenchée puis levée 24 heures plus tard et Jason Lopez sera finalement interpellé le 5 mai à Toulouse en compagnie de son fils sain et sauf.