Le procès de Jonathann Daval pour le meurtre de sa femme Alexia s’ouvre aux assises de Vesoul

Trois ans après le meurtre d'Alexia Daval, à Gray en Haute-Saône, son mari Jonathann comparaît ce lundi et pour une semaine devant la cour d'assises à Vesoul. L'accusé a avoué, dès sa mise en examen, mais ses explications sur le mobile et les circonstances sont très attendues.

Le procès de Jonathann Daval s'ouvre ce lundi devant la cour d'assises de la Haute-Saône, à Vesoul. L'informaticien de 36 ans doit répondre du meurtre de sa femme, Alexia, 29 ans, frappée et étranglée dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017. Un crime qu'il a avoué, le 30 janvier 2018, mais dont le motif et les conditions restent à éclaircir.

L'enjeu de ces cinq jours d'audience, du 16 au 20 novembre, est de comprendre comment cet homme, unanimement décrit comme gentil, amoureux de son épouse, presque inoffensif, a pu tuer cette jeune femme, elle-même décrite comme joyeuse et positive, avec un caractère affirmé. C'est l'intimité du couple, la réalité derrière le vernis, qui va être auscultée : les tensions autour du désir d'enfant contrarié, les troubles de l'érection de Jonathann Daval, les malaises dont Alexia aurait été victime les mois précédant le drame.

Ce procès s'annonce exceptionnel à plus d'un titre : l'ampleur de l'affaire qui a ému et captivé l'opinion publique par ses multiples rebondissements pendant trois ans, mais aussi par les conditions dans lesquelles il s'organise. Dans le palais de justice de Vesoul, trop petit, une salle d'audience et deux salles de visioconférence ont été installées pour permettre aux nombreux journalistes de suivre les débats. Il n'y aura pas de public, à cause, notamment, des mesures anti-Covid.

L'audience s'ouvrira à 9 heures par les procédures traditionnelles de constitution du jury, appel des témoins, etc. Puis ce sera la lecture de l'ordonnance de mise en accusation et les premières déclarations de l'accusé. Le face à face entre Jonathann Daval et ses beaux-parents, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, qui, jusqu'aux aveux, lui avaient maintenu leur confiance, sera capital. Une quinzaine de membres de la famille d'Alexia Daval ont demandé à se constituer partie civile.

Le programme du procès

La journée de mardi doit être consacrée aux auditions des médecins, notamment sur le dossier médical d'Alexia Daval, mais aussi à celle des parents de la victime. Mercredi, Jonathann Daval sera interrogé sur les faits. Jeudi, la cour se penchera notamment sur la personnalité de l'accusé. Vendredi s'annonce comme une très longue journée, avec les plaidoiries, le réquisitoire et enfin, le verdict. Jonathann Daval encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

