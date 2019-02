Le procès de l'abattoir de la honte devant le tribunal de police d'Alès

Plus de 3 ans après la vidéo de L 214 révélant les conditions d'abattage des animaux, le procès s'ouvre ce lundi à Alès. Plus d'un an d’enquête, 175 infractions constatées, seulement 3 de retenues. Le directeur de l'abattoir ne risque que de simples amendes. L 214 porte plainte contre l'état.

Alès, France

Sur 175 infractions, le parquet n'en retient que 3 mineures, l'absence de parois évitant aux animaux d'assister à la mise à mort de leurs congénères. Les avocats demandent la transmission du dossier pénal qui leur parvient hors délai empêchant une poursuite en citation directe. Un déni de justice pour L 214 qui porte plainte contre l'état. L'association espére que sa responsabilité sera retenue par le tribunal administratif.

Un déferlement médiatique qui débouche sur de simples amendes

Une vidéo vue plus d'1 million de fois, un torrent d'articles y compris à l'étranger, un abattoir fermé un temps en attendant que le ciel se dégage. Plus d'un an d’enquête, 175 infractions qui ne deviennent que 3 à être jugées. La baudruche se dégonfle ou est dégonflée dit L 214 qui y voit une entrave à la justice et porte plainte contre l'état. Une vidéo dit Brigitte Gothière qui levait le voile sur des pratiques exécrables.

L'abattoir d'Alès a été le premier où on a pu voir enfin les pratiques d'abattage, sur notre vidéo on y voyait des animaux tués sans étourdissement, des gorges cisaillées. Cela a été un véritable choc. Brigitte Gothière. L 214.

Seul en cause, le directeur de l'abattoir encourt jusqu'à 2.250€ d'amende. Dans la tourmente également l'abattoir lui même plus de 3 millions d'euros de déficit cumulé depuis, un tonnage d'abattage en chute libre et des partenaires financiers qui se sont évaporés. Rien de moins que la fermeture définitive qui se profile et 500 utilisateurs sans outil.

Le parquet d'Alès transmet le dossier 3 mois après la prescription des 172 infractions classées

