Le procès de l'accident mortel de télésiège de Gourette s'ouvre ce jeudi

Gourette, Eaux-Bonnes, France

Ce jeudi, au palais de justice de Pau, se déroule le procès de l'accident de télésiège de Gourette. Le 22 décembre 2012 , il y a près de six ans, Louis Grosjean, un lycéen de Barthou de 18 ans est mort en tombant du télésiège des fontaines de Cotch à Gourette. L'EPSA, l'Établissement Publique des Stations d'Altitudes, qui gère la station pour le conseil départemental, est jugé pour homicide involontaire. Une affaire douloureuse, qui aurait pu, ou dû, être évitée selon la juge qui a mené cette longue instruction. Elle a donc convoqué ce procès.

Une employée insuffisamment formée

Le télésiège à l'embarquement était plutôt brutal, même si sa vitesse de 2,3 mètres/seconde était en dessous des normes autorisées. Le jeune qui accompagnait Louis raconte que celui ci avait son sac à dos sur le ventre, et qu'il n'a pas pu rabattre le garde-corps complètement. Ses fesses étaient au bout de l'assise du siège et il a glissé petit à petit. Après le premier pylône, à 15 mètres du départ, Louis s'est retrouvé suspendu dans le vide. L'employée a entendu ses cris. Elle s'est penchée pour l'apercevoir suspendu au dessus du vide. Elle a arrêté la remontée. Son responsable, qu'elle a prévenu, l'a faite redémarrer pour qu'il tombe de moins haut. Mais Louis, à bout de force, a lâché. La juge a donc considéré que cette employée, en cours de formation n'aurait pas dû être seule à son poste. Ses deux collègues étaient en train de déneiger la zone de départ et tournaient le dos aux clients. La juge considère que la remontée aurait dû être momentanément arrêtée pendant ce déneigement.

L'EPSA plaide la relaxe

Cet accident a profondément marqué la station qui, depuis, a renforcé la sécurité sur ses remontées mécaniques. En 2015, le télésiège des fontaines de Cotch a été emporté par une avalanche et n'existe plus aujourd'hui. Maître Olivier Rouvière est l'avocat de l'EPSA dans cette affaire. Il va plaider la relaxe. Il considère qu'il faut faire une différence entre responsabilité civile et responsabilité pénale. Dans ce dossier, très technique, qui a demandé de nombreuses expertises, et qui a même fait l'objet d'une reconstitution, l'avocat considère qu'il faut rester "clinique". Que si manquements il y a, "ils n'ont pas de lien causal avec le drame" qui a coûté la vie à Louis Grosjean.

La culpabilité pénale de l'EPSA dans ce dossier fait défaut — L'avocat de l'EPSA

Me Olivier Rouvière va plaider la relaxe pour son client l'Epsa Copier

Me Olivier Rouvière, l'avocat de l'EPSA © Radio France - Daniel Corsand

L'audience débute à 13h45 ce jeudi.