Mort du maire de Signes : le conducteur à l'origine de l'accident jugé ce vendredi à Toulon

C'était le 5 août 2019 en début d'après-midi à Signes, le maire de la commune, Jean-Mathieu Michel décédait, sur un bord de route, après avoir été percuté par une camionnette dont le conducteur venait de déposer des gravats de chantier dans une zone non autorisée. Le procès du chauffeur de l'utilitaire s'ouvre ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Toulon. Ce jeune maçon de Fuveau, de bientôt 26 ans, comparait pour homicide involontaire avec la circonstance aggravante que le prévenu avait fait usage de stupéfiants.

Un temps évoqué par la partie civile, la thèse de la percussion volontaire du conducteur n'a finalement pas été retenue par l'instruction. Il ressort en effet des éléments de l'enquête qu'en début d'après-midi quand le maçon a quitté le chantier sur lequel il intervenait à Signes depuis tôt le matin, il n'avait qu'une idée en tête, rentrer chez lui après 11h de travail. Et pour gagner quelques minutes, le jeune maçon s'est arrêté et a déposé des gravats en pleine nature.

Sauf qu'au même moment, un véhicule tout terrain, conduit par Jean-Mathieu Michel passe près de lui, et s'immobilise. Le maire de Signes demande au maçon ce qu'il est en train de faire. "Je savais que ce que je faisais était mal, alors j'ai tout ramassé, et je suis reparti" précise le mis en cause.

Un accident

Mais en repartant, il effectue une manœuvre, avance de quelques mètres, puis recule et percute violemment Jean-Mathieu Michel qui tombe à la renverse et se retrouve sous l'utilitaire. L'élu va décéder de ses blessures sur place. L'autopsie évoque un polytraumatisme dû à la chute et à la pression du camion sur le corps du septuagénaire. Le maçon se défend d'avoir voulu fuir. "Je voulais juste rentrer, j'ai regardé dans le rétro, j'ai vu les gens à gauche, je pensais qu'ils étaient tous là" explique le conducteur.

L'enquête met en lumière la très mauvaise visibilité du conducteur, dont l'arrière du camion ne possédait pas de fenêtre. Le rétroviseur à l'avant était également en mauvais état. Les témoins confirmeront d'ailleurs que le conducteur n'a pas délibérément percuté le maire. Selon eux : "il voulait juste s'enfuir avant d'être verbalisé par la police municipale que le maire avait appelée". Le conducteur s'en défend et indique simplement "que puisque j'avais ramassé tous les gravats, je voulais éviter tout conflit et rentrer chez moi".

Le choc dans le village

Les circonstances qui ont conduit à la mort de Jean-Mathieu Michel, maire depuis 35 ans de Signes, ont suscité une vive émotion dans la commune et au delà. Aujourd'hui encore, certains signois se disent toujours choqués. "C'est malheureux cette affaire. Perdre la vie parce qu'un maire défend sa commune, et se bat pour l'environnement et la propreté, c'est bête de mourir pour ça" résume un habitant de Signes. "C'est son comportement qui l'a tué, il était excessif" ose un commerçant du village.

Ce drame avait pourtant notamment mis au jour la problématique des dépôts sauvages de gravats de chantier dans le département du Var, et notamment dans cette partie du territoire. "C'est vrai que sa mort a servi dans les mois qui ont suivi a alerté les élus et les gens. Mais ça ne s'est pas arrêté pour autant, je continue de voir des pneus, des plaques de placoplâtre un peu partout dans notre nature. On ne peut pas surveiller 24h sur 24. C'est de la responsabilité de chacun" conclut un habitant de Signes. La disparition dans ces conditions du maire de Signes avait également suscité une vague nationale de soutien d'élus confrontés à la violence dans l'exercice de leur mandat.