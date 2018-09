Corse, France

Fethi Gadhgadhi sera jugé le 19 octobre prochain

En attendant, celui-ci sera maintenu en détention pour éviter toute récidive et garantir sa sécurité. Décision prise par le tribunal correctionnel d'Ajaccio qui avait à juger ce tunisien de 29 ans, auteur présumé de l'agression par arme blanche d'un homme du même âge, dimanche 23 septembre au petit matin, à Ajaccio, près de la gare. Le tribunal a renvoyé ce procès pour violences aggravées afin de laisser un certain délai au prévenu pour préparer sa défense.

Son avocate, Me Marcaggi-Mattei, a donc vu sa demande de renvoi acceptée, considérant de plus que la nature de l'arme employée pour blesser la victime au visage n'est pas précisée.

Elle ne s'est pas opposée au maintien en détention de son client, d'autant que selon elle il y a de la tension autour de ce procès et qu’il est nécessaire de protéger son client.

Du côté de la victime on ne commente pas le renvoi du procès, mais son avocate, Me Marie-Hélène Casanova-Servas, se satisfait du maintien en détention, qui selon elle permet d'assurer la présence du prévenu lors de l'audience du 19 octobre.

Le Parquet a annoncé que l'accusé était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants lors de la nuit des faits, et qu'il a interrompu un traitement psychiatrique. Il a également précisé que ce dernier était aussi en état de récidive. En 2016 il avait agressé par arme blanche un restaurateur du centre ville d'Ajaccio.