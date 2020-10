Le procès de l'assassin présumé de la caudrésienne Aurélie Châtelain s'ouvre aujourd'hui à Paris

L'ancien étudiant en informatique assure que la jeune femme de 32 ans a été tuée accidentellement par un mystérieux complice, et qu'il s'est ravisé à la dernière minute en se mutilant pour empêcher l'attentat. L'homme explique qu'il s'est tiré une balle dans la jambe avant d'appeler les secours. Version réfutée par le parquet antiterroriste de Paris qui parle de blessure accidentelle qui l'ont empêché de mener à bien ce projet "mortifère".

Guillaume Denoix de Saint Marc, le directeur de l'AVT Association des victimes du terrorisme, partie civile au procès, explique que la famille et l'association attendent les deux la même chose savoir exactement ce qu'il s'est passé sur ce parking ce 19 avril 2015, et puis aussi quel était le projet de Sid Ahmed Glam, chez qui les enquêteurs ont retrouvé ensuite des kalachnikovs et une lettre d'allégeance à un chef de l'état islamique.

A Caudry, la mort de la jeune femme avait provoqué une onde de choc, car beaucoup connaissait la prof de fitness, ancienne conseillère municipale. 3000 personnes avaient assisté à une marche blanche et 1500 personnes à ses obsèques.

Après le combat de l'ancien maire de Caudry, et de ses proches, Aurélie Chatelain avait reçu la légion d'honneur à titre posthume comme les autres victimes du terrorisme. Sa fille elle a le statut de pupille de la nation. Le nouveau palais des sports de Caudry porte son nom.

Le verdict est attendu le 6 novembre.