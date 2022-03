Le procès de l'attentat de la Basilique de Nice "devrait avoir lieu en 2023"

Les familles et proches des trois victimes de l'attentat de la basilique Notre Dame de Nice vont rencontrer pour la première fois ce mercredi à Nice au Palais de Justice à 14 heures, le magistrat parisien qui instruit le dossier. Une cinquantaine de personnes seront présentes face au magistrat. On rappelle un terroriste de 22 ans, Brahim Aissaoui, en criant Allah akbar, avait tué avec sauvagerie le 29 octobre 2020 vers 9 heures avec un couteau, trois personnes : deux fidèles et le sacristain, deux femmes et un homme. L'avocat du mari d'une des victimes esquisse un calendrier pour le procès.

"L'instruction devrait se terminer à la fin de l'année, donc on peut envisager un procès en 2023"

Au cours de ce procès, le terroriste sera jugé, même s'il évoque une amnésie concernant les faits. Il dit ne pas se souvenir d'avoir tué ces trois personnes, ni se reconnaitre sur les images de vidéo-surveillance.

"Je ne crois pas à cette amnésie, je n'en crois pas un mot" l'avocat Philippe Soussi.

Pour lui, l'accusé joue un jeu "dans des affaires de terrorisme c'est une façon de voler le procès aux familles. Il y a l'action terroriste elle-même et elle se poursuit jusque dans le box".