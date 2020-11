Le procès de l'attentat manqué du Thalys devant la cour d'assises

Ayoub El Khazzani comparait à partir de ce lundi devant la cour d'assises spéciale de Paris pour tentative d'assassinat et association de malfaiteur terroriste. Le 21 août 2015, il partait à l'assault du Thalys Amsterdam-Paris, avant d'échouer grâce au courage de passagers.

Le procès de l'attentat manqué du Thalys s'ouvre ce matin devant la cour d'assises spéciale de Paris. Dans le box des accusés : Ayoub El Khazzani, qui comparait pour tentative d'assassinat et association de malfaiteur terroriste.

Un bain de sang évité

Le 21 août 2015, Ayoub El Khazzani, un ressortissant Marocain agé de 25 ans, fiché S en France, monte en gare de Bruxelles, dans le Thalys 9364 qui relie Amsterdam à Paris. Dans son sac, il cache une kalachnikov, neuf chargeurs (300 cartouches), un cutter et un pistolet. A 17h40, ils sort des toilettes entre le wagon 12 et le wagon 13. Il a retiré son haut, porte son sac à dos sur le ventre et tient sa mitraillette à la main. Toutes les conditions sont réunies pour un bain de sang.

Des passagers héroïques

C'était sans compter sur le courage des passagers du train. L'un d'eux se jette sur lui pour tenter de le désarmer, suivi d'un second. Sans succès, le terroriste s'échappe et tire plusieurs fois dans le wagon droit devant lui. Deux personnes sont blessées. Plusieurs autres passagers, dont deux militaires américains en permission, Spencer Stone et Alek Skarlatos, parviennent à désarmer l'assaillant en lui sautant dessus. Ayoub El Khazzani est immobilisé avant d'avoir pu faire un carnage.

Des liens avec le cerveau des attentats du 13 novembre 2015

Selon le parquet national antiterroriste, il ne s'agit pas d'un acte isolé. Ayoub el Khazzani avait reçu ses instructions du djihadiste belge Abdelhamid Abaaoud, coordinateur présumé des attentats du 13 novembre 2015 à Saint-Denis et Paris (tué par le Raid quelques jours après). Les deux hommes avaient séjourné en Syrie au sein du groupe Etat islamique.

Prison à perpétuité

Avec son procès qui s'ouvre à Paris et doit durer jusqu'au 18 décembre, Ayoub El Khazzani risque la prison à perpétuité. Trois complices présumés seront jugés à ses côtés, dont les rôles précis restent à déterminer. Parmi les témoins, Spencer Stone et Alek Skarlatos, mais aussi Clint Easrwood, réalisateur d'un film, "Le 15 h 17 pour Paris" sorti en 2018, qui raconte les événements.