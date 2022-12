Le procès de l'incendiaire présumé de la cathédrale de Nantes renvoyé au 29 mars

Il est apparu pour la première fois sous les regards de la presse ce mercredi, au tribunal de Nantes, Emmanuel Abayisenga, l'incendiaire présumé de la cathédrale de Nantes. Son procès devait avoir lieu, mais il a été renvoyé au 29 mars prochain. Ses avocats demandent de nouvelles expertises psychiatriques.

La difficulté d'estimer l'état psychologique du suspect

Il est entré encadré par deux policiers, menotté. Un silence complet règne dans cette grande pièce, une chape de plomb. Son regard s'est tout de suite posé sur les personnes réunies dans la salle d'audience, remplie comme cela arrive peu souvent dans le tribunal judiciaire de Nantes. Dans un anorak rouge, large dans lequel il flotte, l'incendiaire présumé est accompagné par une interprète pour lui traduire en rwandais ce que la cour énonce.

Cet homme, courbé, lunettes noires sur le nez, se tient debout dans le box. Il est toujours placé en détention provisoire. Son avocat, Maître Quentin Chabert, demande désormais une nouvelle expertise psychiatrique. "Il a été hospitalisé dans une unité très spéciale pendant un an et demi, et on voudrait le faire juger de manière normale. Qu’est-ce qui me dit que mon client est en état d’être jugé ?", lance-t-il devant la cour. L'homme est interné depuis aoùt 2021, mis en examen pour assassinat, soupçonné d'avoir tué le prêtre de la communauté des Montfortains en Vendée.